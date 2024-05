Spielplan für die FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™ bestätigt

Das Turnier startet am Samstag, 14. September, und endet 22 Tage später am Sonntag, 6. Oktober, mit dem Finale. Beim ersten FIFA-Wettbewerb in Zentralasien sind insgesamt 24 Teams am Start. Als Gastgeber war Usbekistan in der Gruppe A gesetzt und trifft dort zum Auftakt auf die Niederlande. Am Eröffnungstag stehen noch drei weitere Partien auf dem Programm: Paraguay – Costa Rica in der Gruppe A sowie zwei Begegnungen der Gruppe B. Titelverteidiger Portugal startet am 16. September in Taschkent gegen Panama ins Turnier.