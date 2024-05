Sneijder: "Wir sollten alle dieses große internationale Klubturnier unterstützen"

In diesen kaum zu glaubenden 12 Monaten gewann er mit Internazionale die UEFA Champions League, die Serie A und die Coppa Italia, gekrönt von einem Sieg bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ am Ende des Kalenderjahres.

Nach Stationen bei Ajax, Real Madrid, Internazionale, Galatasaray und Nizza beendete Sneijder seine glanzvolle Vereinskarriere bei Al-Gharafa in Katar. Daher kann der Niederländer gut beurteilen, was das Turnier mit 32 Mannschaften den Vereinen außerhalb seines Heimatkontinents bieten wird.

Das Turnier findet in den Vereinigten Staaten statt, nur ein Jahr bevor die erweiterte FIFA Fussball-Weltmeisterschaft gemeinsam mit den nordamerikanischen Nachbarn Kanada und Mexiko in den USA ausgetragen wird.

"Das ist auch etwas Neues, und ich denke, dass dies auch großartig sein wird und anderen Ländern die Möglichkeit bietet, bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft zu spielen", sagte Sneijder. "Und wenn man zu den Besten der Welt gehören will, muss man in der Lage sein, jeden zu schlagen. Ich denke, es ist eine gute Gelegenheit für bestimmte Länder, an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft teilzunehmen. Das ist also auch eine großartige Idee".