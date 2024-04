Kaká freut sich auf die "unglaubliche" Mundial de Clubes FIFA 25™

Darauf folgten vier Spielzeiten in Madrid, und laut Kaká werden die Spanier die Gelegenheit genießen, eine weitere Trophäe in ihre wachsende Sammlung aufzunehmen. Real Madrid ist einer von 12 europäischen Vertretern bei diesem Turnier und hat sich durch den Gewinn der UEFA Champions League 2021/22 qualifiziert.

"Real Madrid will jedes Turnier gewinnen, an dem sie teilnehmen", so die FIFA-Legende. "In diesem Verein geht es nur ums Gewinnen, und dafür sind sie weltweit bekannt. Ich denke, dass sie in diesen neuen Wettbewerb gehen werden, um ihn zu gewinnen und natürlich zu einem Verein oder einer der Vereine mit den meisten Titeln der Welt zu werden. Ich denke, Real Madrid wird diesen Wettbewerb ernst nehmen, um ein noch besondererer Verein zu werden."