"Ich hätte gerne gespielt": Javier Saviola genießt die Aussicht auf die FIFA Klub-WM

Der Argentinier Javier Saviola spielte in seiner glanzvollen Karriere für große Vereine auf beiden Seiten des Atlantiks, gewann eine olympische Goldmedaille und nahm an der Copa América und der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft (2006) teil. Bei der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ mit 32 Mannschaften, an der Spitzenvereine aus der ganzen Welt teilnehmen, hätte er sehr gerne mitgespielt. "Ich hätte das sehr gerne gemacht. Ich hätte gerne an dieser Art von Turnier teilgenommen, denn [...] es gibt dir die Möglichkeit, zu spielen, dich zu messen und dich mit den besten Mannschaften zu messen", sagte er gegenüber Inside FIFA. "Wenn man so weit kommt, weiß man, dass man sein Team auf die Weltkarte bringt und seinen Verein auf ein sehr hohes Niveau hebt. Ich glaube, wenn man jeden Spieler fragt, wäre es ein Traum, mit den besten Mannschaften auf dem Platz zu stehen, mit den besten Mannschaften zu spielen und Teil dieses großartigen Turniers zu sein.

"Ich hatte das Privileg, für einige der Vereine zu spielen, die an diesem Turnier teilnehmen, und das Privileg, sie zu verfolgen und zu einigen Spielen zu gehen. Ich würde mir gerne einige der Spiele und Stadien ansehen und den Fussball genießen. Es wird mir also eine große Freude und Ehre sein, diese Art von Veranstaltungen zu verfolgen", sagte Saviola, der in seiner aktiven Zeit als "Rabbit" bekannt war. Für Vereine wie River Plate ergeben sich dadurch mehr Chancen, gegen Gegner aus der ganzen Welt anzutreten. "Ich denke, dass solche Veranstaltungen den Vereinen am besten helfen, denn in der Vergangenheit hatten nur sehr wenige Mannschaften die Möglichkeit, daran teilzunehmen", sagte er. "Dieses Format gibt allen Vereinen die Chance, sich mit den Besten zu messen. So wird jeder beteiligte Spieler diesen Wettbewerb angehen".