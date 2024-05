FIFA-Legenden feiern den 120. Geburtstag der FIFA

Die FIFA wurde vor 120 Jahren, am 21. Mai 1904, in Paris, Frankreich, gegründet.

FIFA-Legenden blicken zurück auf ihre schönsten Momente in der FIFA-Geschichte

FIFA-Präsident Gianni Infantino leitet die Veranstaltung in der französischen Hauptstadt zu diesem Anlass

Die FIFA wurde am 21. Mai 1904 in Paris gegründet. Während FIFA-Präsident Gianni Infantino die Feierlichkeiten zum 120-jährigen Bestehen in der französischen Hauptstadt leitete, haben zahlreiche FIFA-Legenden einige ihrer denkwürdigsten Momente aus der Geschichte des Weltfussballverbandes herausgegriffen. Cafu, Brasilien: "Meine schönste Erinnerung an eine [FIFA]-Weltmeisterschaft ist der Gewinn des Weltpokals im Jahr 2002. Das ist durch nichts zu übertreffen. Weltmeister 2002 zu sein und die Trophäe in die Höhe zu stemmen. Fantastisch!"

Carli Lloyd, USA: "Ich würde sagen, die [FIFA Frauen-]Weltmeisterschaft 2015. Wir hatten seit der [FIFA] Frauen-Weltmeisterschaft 1999 nicht mehr gewonnen, es waren also 16 lange Jahre vergangen, und der Schwung war da. Wir hatten 2011 im Finale gegen Japan verloren und dann im Finale 2015 gegen sie gespielt. Und es war einfach ... episch ... 5:2 zu gewinnen und einfach ein unglaublicher Moment in Vancouver, Kanada."

David Trezeguet, Frankreich: "Für mich war der wichtigste Moment der Gewinn der [FIFA] Weltmeisterschaft 1998 mit Frankreich, und dann konnte ich auf emotionaler Ebene die Champs-Élysées erleben. Die Menschenmenge war riesig und es war eine riesige Party. In Frankreich gab es über den Fussball hinaus eine große soziale Einheit, auf kultureller und religiöser Ebene, und es war ein sehr wichtiges Ereignis."

Anja Mittag, Deutschland: "Meine schönste Erinnerung ist der Gewinn des Titels [bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft] mit Deutschland in China 2007. Das ist definitiv eine der schönsten Erfahrungen, die ich machen konnte. Das ganze Turnier, dort zu sein, alles zu erleben. Aber auch die Juniorenturniere: Zum ersten Mal bei einer [FIFA] U-19-Frauen-Weltmeisterschaft zu spielen, die damals noch ein U-19-Turnier war. Und daran teilzunehmen, was übrigens in Thailand stattfand, war eine meiner schönsten Erfahrungen."

Aya Miyama, Japan: "Meine schönste Erinnerung an ein FIFA-Turnier ist das Turnier [FIFA-Weltmeisterschaft] in Frankreich 1998. Damals habe ich in Japan zum ersten Mal alle Spiele des Turniers im Fernsehen gesehen."

FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Deutschland 2011 Aya Miyama: "Ich habe hochgesehen und es war ein Traum"

Gaëlle Enganamouit, Kamerun: "Mein schönstes Erlebnis war der 8. Juni in Kanada 2015. Es war der Tag vor meinem Geburtstag, und wir spielten in der Nacht vom 8. auf den 9. Juni. Da ich am 9. Juni geboren wurde, war es wie ein Geburtstagsgeschenk für mich, in meinem ersten FIFA-Spiel überhaupt zu spielen. Das ist meine schönste Fussballerinnerung. Ich habe einen Hattrick erzielt, also war es ein schönes Geburtstagsgeschenk."

Christian Karembeu, Neukaledonien: "Ich habe mehrere [FIFA]-Weltmeisterschaften verfolgt und habe viele Bilder im Kopf. Meine erste [FIFA]-Weltmeisterschaft habe ich im Fernsehen verfolgt, als ich sah, wie Diego Maradona mit Argentinien seine erste [FIFA]-Weltmeisterschaftstrophäe in die Höhe stemmte. Ich habe es allerdings geschafft, als Profifussballer mit Les Bleus in Frankreich an einer [FIFA]-Weltmeisterschaft teilzunehmen, und dieser Wettbewerb hat das ganze Land vereint."

Sami Khedira, Deutschland: "Es ist kein großes Geheimnis: die [FIFA] Weltmeisterschaft in Brasilien 2014! Die zwei wichtigsten Dinge, an die ich mich erinnere, sind das Finale, das wir gewonnen haben und diesen schönen Pokal in den Händen halten konnten, und natürlich das legendäre Halbfinale, das wir mit 7:1 gegen Brasilien gewonnen haben. Nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Art und Weise, wie wir gewonnen haben. Das war eine fantastische Erfahrung für uns Deutsche, die wir nie vergessen werden."

Sami Khedira bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 00:17

Alessandro Altobelli, Italien: "Der Gewinn der [FIFA] Weltmeisterschaft 1982 in Spanien. Als der Schiedsrichter das Spiel abpfiff, atmeten wir alle erleichtert auf und fielen zu Boden. Wir haben die [FIFA]-Weltmeisterschaft gewonnen, nachdem wir Argentinien, Brasilien und Deutschland besiegt hatten. Das war ein großer Erfolg."

Mehdi Mahdavikia, IR Iran: "Meine schönste Erinnerung an ein FIFA-Turnier ist die [FIFA]-Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich. Es war das erste Mal, dass ich für meine Nationalmannschaft bei einer [FIFA]-Weltmeisterschaft gespielt habe, und es war das erste Mal seit 20 Jahren, dass wir uns qualifiziert haben. Ich war ein junger Spieler und habe im Alter von 21 Jahren ein Tor gegen die Vereinigten Staaten geschossen. Das war ein ganz besonderer Moment für mich."

John Obi Mikel, Nigeria: "Ich denke, 2014 in Brasilien war etwas ganz Besonderes. Es ist immer etwas Besonderes, wenn man ein Turnier in Brasilien spielt, dem Land, das die meisten [FIFA-]Weltmeisterschaften gewonnen hat. Brasilien ist immer ein Land, in dem Fussball etwas Besonderes ist. Die Menschen genießen, leben, atmen und essen Fussball, daher war es für mich etwas ganz Besonderes, dort an einer Weltmeisterschaft teilnehmen zu können."