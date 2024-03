FIFA-Diplom in Klubmanagement: Inspiration vom Land des Weltmeisters

„Wir freuen uns sehr, mit dem Diplom in Klubmanagement in Argentinien, dem Land des Weltmeisters, zu gastieren, um Klubs zu vernetzen, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und den Fussball wirklich global zu gestalten.“ Das waren die Worte von Federico Pérez, FIFA-Berater für Fussballbeziehungen und ‑entwicklung, nach dem erfolgreich abgeschlossenen Modul in Südamerika. Während einer Woche erhielten die Teilnehmer dieses jüngsten Moduls einzigartige Einblicke nicht nur in den argentinischen Fussballverband (AFA), sondern auch in die Klubs Boca Juniors, CA Talleres, Defensa y Justicia und River Plate die in der obersten Spielklasse spielen. Auf der AFA-Trainingsanlage hiess Claudio Tapia, Präsident des AFA und der Liga Profesional de Fútbol, die Teilnehmer willkommen, ehe Handelsdirektor Leandro Petersen darlegte, wie der AFA die Erfolge der Albiceleste bei der WM 2022 in Katar vermarktet, um seine Marke weiterzuentwickeln. Nach nur fünf Sponsoringverträgen 2018 besitzt der AFA weltweit nun deren 50, sodass Fans mittlerweile auch in fernen Ländern wie der VR China Fanartikel kaufen können.