FIFA besetzt Schlüsselpositionen in der Division Mitgliedsverbände

Elkhan Mammadov ist neuer FIFA-Direktor Mitgliedsverbände und damit Nachfolger von Kenny Jean-Marie, der ausserhalb der Organisation eine neue Herausforderung annimmt. Darüber hinaus wurde der ehemalige Schweizer Nationalspieler Gelson Fernandes zum stellvertretenden Direktor Mitgliedsverbände befördert. Beide treten ihre neuen Funktionen heute am 1. November 2024 an und behalten ihre bestehenden Aufgaben und Zuständigkeiten in der Division als Regionaldirektoren für Europa bzw. Afrika.