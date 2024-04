Cybersicherheits- und Datenschutzstandards im Fokus einer FIFA-Veranstaltung

Die FIFA präsentierte in Zürich und online bei der ersten von vier Netzwerkveranstaltungen zu Datenschutz und -risiken 2024 Cybersicherheits- und Datenschutzstandards.

Experten der französischen Datenschutzbehörde (CNIL) und der NFL sprachen über ihre Erfahrungen und gaben Einblick in Massnahmen zum Schutz vor Cybergefahren sowie zum Datenschutz.

Stéphanie Saulnier von der CNIL präsentierte in diesem Zusammenhang die goldenen Regeln für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten von Athleten. Auf der Grundlage der von der CNIL im Hinblick auf die anstehenden Olympischen Spiele in Paris geführten Diskussionen und behandelten Aspekte gewährte sie wertvolle Einblicke in die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten von Athleten, verwies auf grundlegende organisatorische Gesichtspunkte und betonte die Bedeutung der Einhaltung von Datenschutzregelungen zum Schutz der Rechte und Karrieren von Athleten vor möglichen Verstössen oder Missbräuchen.