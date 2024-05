Asiatisches Qualifikationsduell für die Mundial de Clubes FIFA 25™

Letzter asiatischer Startplatz für die Mundial de Clubes FIFA 25™ an den Gewinner des Finales der AFC Champions League 2023/24 zwischen Al Ain FC und Yokohama F. Marinos

Verminderte Qualifikationschancen für Boca Juniors, nachdem sich River Plate kürzlich sein Ticket für das Turnier in den USA gesichert hat

Finale zwischen den bereits qualifizierten Al Ahly und Espérance Sportive de Tunis in der CAF Champions League

Yokohama F. Marinos (Japan) und Al Ain FC (VAE) kämpfen im Rückspiel des Finales der AFC Champions League 2023/24 nicht nur um den Titel, sondern auch um das Ticket für die Mundial de Clubes FIFA 25™ (FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™).

Asien

Die Yokohama F. Marinos liegen im Rennen um den Titel sowie den vierten und letzten asiatischen Startplatz bei der Klub-WM 2025 dank dem 2:1-Erfolg im Hinspiel gegen Al Ain in Japan leicht vorn.

Wer auch immer von den beiden Klubs den Titel holt (für die Japaner wäre es der erste Titel, für Al Ain der zweite), wird zusammen mit Al Hilal (Saudiarabien, Gewinner 2021), Urawa Red Diamonds (Japan, Gewinner 2022) und Ulsan HD FC (Korea, via Rangliste qualifiziert) die asiatischen Farben beim Turnier im nächsten Jahr in den USA vertreten.

Südamerika

Dank dem jüngsten Sieg in der Gruppenphase der CONMEBOL Libertadores hat sich Club Atlético River Plate (Argentinien) das Ticket für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ gesichert und gesellt sich damit zum brasilianischen Trio CR Flamengo, Fluminense FC und SE Palmeiras, das als Titelträger der letzten drei Ausgaben bereits einen Startplatz auf sicher hat.

Club Atlético River Plate ist damit als erster argentinischer Klub qualifiziert und hat nach dem Einzug ins Achtelfinale auch weiterhin Chancen auf den Titelgewinn. Die Ranglistenqualifikation des Rivalen bringt Club Atlético Boca Juniors (Argentinien) in Rücklage, da pro Land nur zwei Teilnehmer zugelassen sind (Titelgewinner ausgenommen).

Boca, das bei der diesjährigen CONMEBOL Libertadores nicht dabei ist, liegt in der Rangliste derzeit auf dem zweiten Qualifikationsplatz. Sollte aber einer der anderen noch im Rennen verbliebenen argentinischen Klubs die Krone 2024 gewinnen (Club Atlético Talleres, Club Atlético Rosario Central, Estudiantes de La Plata oder Club Atlético San Lorenzo de Almagro), wäre River weiterhin via Rangliste qualifiziert, während Boca draussen wäre, da pro Land nur zwei Klubs an der WM teilnehmen dürfen.

Während maximal noch 34 Punkte (ohne Titel) zu vergeben sind (12 für den Einzug in die K.-o.-Runde, 22 in Spielen), können die Teams, die derzeit mindestens37 Punkte haben, Boca im Kampf um den zweiten Qualifikationsplatz in der Rangliste noch überholen.

Alle nicht brasilianischen Teams, die noch um den Titel kämpfen und derzeit mindestens 23 Punkte haben, können sich theoretisch noch via Rangliste qualifizieren, falls Palmeiras, Flamengo, Fluminense oder River Plate die CONMEBOL Libertadores 2024 gewinnt und dadurch ein zweiter Platz frei wird.

Afrika

Bereits vergeben sind die vier Startplätze, u. a. an Al Ahly SC (Ägypten) und Espérance Sportive de Tunis (Tunesien), die das Finale der diesjährigen CAF Champions League bestreiten.

Al Ahly steht als Gewinner der CAF Champions League 2020/21 und 2022/23 schon seit geraumer Zeit als Teilnehmer der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ fest. Dank dem Finaleinzug ist Espérance via Rangliste ebenfalls qualifiziert, egal, wie das Finale ausgeht.