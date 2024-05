27. Startplatz bei der Mundial de Clubes FIFA™ für River Plate in Griffweite

Vierfacher Südamerikameister River Plate bei einem Auswärtssieg gegen Nacional für die WM qualifiziert

Boca Juniors weiterhin mit guten Qualifikationschancen

Halbzeit in der Gruppenphase der CONMEBOL Libertadores

Der vierfache Südamerikameister Club Atlético River Plate (Argentinien), einer der Giganten im argentinischen Fussball, kann sich am 7. Mai mit einem Auswärtssieg gegen Club Nacional de Football (Uruguay) bei der CONMEBOL Libertadores die Qualifikation für die erste Mundial de Clubes FIFA™ (FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™) sichern.

Mit einem Sieg würden sich die „Millonarios“ via Rangliste für die Klub-WM qualifizieren und wären damit das erste nicht brasilianische Team aus Südamerika im 32-köpfigen Teilnehmerfeld des Turniers in den USA. Club Atlético Boca Juniors (Argentinien) schaut derweil gebannt zu. River Plates Erzrivale ist bei der diesjährigen CONMEBOL Libertadores nicht mit von der Partie, hat aber dennoch weiterhin gute Chancen, Südamerikas zweiten über die Rangliste garantierten Startplatz zu ergattern.

Die brasilianischen Teams haben die letzten drei Ausgaben der Libertadores dominiert. Dank ihren jeweiligen Titeln haben SE Palmeiras (Brasilien), CR Flamengo (Brasilien) und Fluminense FC (Brasilien) ihren Startplatz bei der Klub-WM bereits auf sicher. Komplettiert wird das südamerikanische Sextett durch den diesjährigen Gewinner sowie die zwei Teams, die sich via Rangliste qualifizieren, die auf den Ergebnissen der letzten vier Saisons basiert. Sollte eines der drei bereits qualifizierten Teams die Libertadores auch in diesem Jahr gewinnen, würde ein dritter Ranglistenplatz für ein nicht brasilianisches Team frei.

Die Gruppenphase der Libertadores ist zur Hälfte absolviert. Noch haben 32 Teams theoretische Siegeschancen, wobei einige von ihnen in den nächsten Tagen aus der Entscheidung fallen.

River Plate (76 Punkte), der sechsfache Südamerikameister Boca Juniors (71) und der dreifache Libertadores-Gewinner Club Olimpia (Paraguay) (57) führen die Rangliste derzeit an, wobei insgesamt noch 40 weitere Punkte zu holen sind – 12 für den Einzug in die K.-o.-Phase und 28 in den einzelnen Spielen. Auf den weiteren Plätzen folgen Nacional (49), CSD Independiente del Valle (Ecuador) (45), Club Cerro Porteño (Paraguay) (44), Barcelona SC (Ecuador) (42), Club Bolívar (Bolivien) (36), Estudiantes (Argentinien) (34), Talleres (Argentinien) (34), The Strongest (Bolivien) (34) und Club Libertad (Paraguay) (33). Wie die Boca Juniors ist auch der Club Olimpia bei der diesjährigen Ausgabe der Libertadores nicht dabei.

Wenn River Plate den dreifachen Südamerikameister Nacional in der Gruppe H schlägt, würde das Team von Martín Demichelis sechs weitere Punkte erhalten (drei für den Sieg und drei für den Einzug in die nächste Runde) und wäre damit sicher unter den Top zwei in der Rangliste. River Plate gewann 1986 den Interkontinental-Pokal und erreichte 2015 das Finale der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™.

Während die zwölf europäischen und vier afrikanischen Startplätze bereits vergeben sind, steht in Asien noch die Entscheidung um den vierten und letzten Startplatz an. Dieser geht an den Gewinner des Finales der AFC Champions League 2023/24 zwischen Yokohama F. Marinos (Japan) und Al Ain FC (VAE). Das Hinspiel findet am 11. Mai in Japan statt, gefolgt vom Rückspiel am 25. Mai in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Der letzte der vier Concacaf-Startplätze geht ebenfalls an den Gewinner des Finales des diesjährigen Concacaf Champions Cup zwischen CF Pachuca (Mexiko) und Columbus Crew (USA) am 1. Juni. Aus Ozeanien steht Auckland City FC (Neuseeland) bereits als Teilnehmer der Klub-WM fest, dies dank konstant starken Leistungen bei den letzten Ausgaben der OFC Champions League.