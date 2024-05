Reaktionen nach der Bekanntgabe des Ausrichters der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™

Brasilien Ausrichter der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™

Erstmalige Austragung des Turniers in Südamerika

Ausrichter erstmals bei einer öffentlichen Abstimmung durch den FIFA-Kongress bestimmt

Brasilien wurde in einer öffentlichen Abstimmung beim 74. FIFA-Kongress in Bangkok (Thailand) zum Ausrichter der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ ernannt.

Erstmals wurde der Austragungsort einer FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ in einer öffentlichen Abstimmung vom FIFA-Kongress bestimmt. Brasilien siegte mit 119 Stimmen, während die gemeinsame Kandidatur Belgiens, der Niederlande und Deutschlands 78 Stimmen erhielt.

2027 wird die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ zum zehnten Mal ausgetragen, erstmals überhaupt in Südamerika. Bisherige Austragungsorte waren die VR China, Schweden, die USA, Deutschland, Kanada, Frankreich sowie Australien und Aotearoa Neuseeland (gemeinsam).

Reaktionen

„Dieser Sieg ist ein Sieg für den Frauenfussball in Südamerika und auf der ganzen Welt. Mit der Ausrichtung der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft stärken wir der Frauenfussball weltweit.“

„Indem wir die Fussballwelt empfangen und die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft erstmals in Brasilien ausrichten, inspirieren wir noch mehr Frauen und Mädchen, an Schulen, in Parks und am Strand Fussball zu spielen. Mit diesem Vermächtnis werden mehr Frauen in den Fussball integriert. Zudem können sie zeigen, dass sie im Fussball noch weitere Aufgaben übernehmen können.“

„Sie können sich darauf verlassen, dass wir die grossartigste und beste FIFA Frauen-Weltmeisterschaft aller Zeiten veranstalten werden. Wir laden Sie alle ein, nach Brasilien zu kommen, um die Gastfreundschaft des Landes sowie das Temperament und die Weltoffenheit der Menschen hier zu erleben.“ Ednaldo Rodrigues, Präsident des brasilianischen Fussballverbands

Brasilien als Gastgeber der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ ernannt Previous 01 / 08 74th FIFA Congress 2024 02 / 08 74th FIFA Congress 2024 03 / 08 74th FIFA Congress 2024 04 / 08 74th FIFA Congress 2024 05 / 08 74th FIFA Congress 2024 06 / 08 74th FIFA Congress 2024 07 / 08 74th FIFA Congress 2024 08 / 08 74th FIFA Congress 2024 Next

„Es war ein Jahr voller Arbeit und mit vielen Erwartungen. Wir hatten immer das Ziel, den Frauenfussball in Südamerika zu verändern. Der Frauenfussball in Südamerika – nicht nur in Brasilien – erlebt eine starke Entwicklung. Wir haben immer daran geglaubt, dass eine FIFA Frauen-Weltmeisterschaft in Brasilien diese Entwicklung beschleunigen wird.“

„Jetzt geht es erst einmal darum, diesen Erfolg zu feiern. Dies ist ein Meilenstein für Südamerika. Wir werden feiern, den Druck und die Nervosität hinter uns lassen und einfach den Moment geniessen.“ Valesca Araujo, Leiterin der brasilianischen Bewerbung

„In Brasilien gibt es für Fussballerinnen noch immer grosse Hürden. Dieses Turnier wird ganz auswirken auf die Spielerinnen, die es schaffen, auf die Zahl der Spielerinnen und auf die Anreize, mit denen die Eltern ihre Kinder für den Fussball begeistern können.“

„Es wird wahnsinnig viel bewirken. Ich hoffe, dass die Mädchen wirklich davon träumen, Profi zu werden, genau wie die Jungs. Es ist ein riesiger Erfolg und der Grundstein dafür, dass alle Frauen das anstreben können, was sie wirklich wollen.“

„Die Mädchen haben nun ein konkretes Ziel. Ich bin mir sicher, dass die WM sie direkt ansprechen wird und sie davon träumen lässt, selbst Profi zu werden.“ Rosana, FIFA-Legende und ehemalige brasilianische Nationalspielerin

74. FIFA-Kongress 2024 | Brasilien als Gastgeber der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ bestimmt 01:46

„In den 1950er-, 1960er- und 1970er-Jahren war der Frauenfussball in Brasilien verboten. Spielerinnen wurden einst verhaftet, weil sie Fussball spielten. Sie waren es, die mit ihrer Beharrlichkeit und Entschlossenheit diesem Verbot trotzten und sich ihre Freiheit erkämpften, damit ich und viele andere Mädchen heute frei jeglicher Verbote Fussball spielen können.“

„Die Ausrichtung der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft ist der Lohn dafür. Er gebührt allen, die dazu beigetragen haben. Ich habe nicht annähernd so viele Opfer gebracht wie sie. Heute ernten wir die Früchte dessen, was sie für den Frauenfussball geleistet haben, nicht nur in Brasilien, sondern auf der ganzen Welt.“ Formiga, FIFA-Legende und ehemalige brasilianische Nationalspielerin

„Ich bin unglaublich glücklich. Es ist der verdiente Lohn für ein Land, das Fussball atmet, lebt und liebt. Das ist Brasilien.“

„Den Ausschlag für Brasilien gaben die Freude und die Fröhlichkeit der Menschen in Brasilien und die Art, wie sie auf Menschen anderer Länder zugehen. Wir sind das Land des Lächelns, der Freude und des Glücks, egal, was passiert.“

„Bei den beiden FIFA Fussball-Weltmeisterschaften, die wir 1950 und 2014 veranstaltet haben, wurden wir nicht vom Glück verfolgt. Nun haben wir die Chance, es mit dem Frauenteam besser zu machen und die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft im eigenen Land zu gewinnen.“ Cafu, FIFA-Legende und ehemaliger brasilianischer Nationalspieler