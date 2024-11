Stärkung des jordanischen Fussballs: Erfolge und Fortschritte der Nationalteams dank FIFA-Unterstützung

Das jordanische Nationalteam hat beim Asien-Pokal 2023 mit Rang zwei für Furore gesorgt. Bei seiner fünften Teilnahme an der Kontinentalmeisterschaft hat es rund um die Welt mit Klasse, Willen und Fairness begeistert. Das Team steht in der Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ zudem in der dritten und letzten Runde und liegt in der Gruppe B hinter der Republik Korea derzeit auf Rang zwei.