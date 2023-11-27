ورشة عمل حول تراخيص أندية السيدات لإرساء أسس المعايير العالمية

مجموعة عمل FIFA الخاصة بنظام تراخيص أندية كرة قدم السيدات تعقد اجتماعها الافتتاحي في مقر FIFA

ممثلو الاتحادات القارية الستة يجتمعون لوضع إطار عمل يهدف إلى الارتقاء بالمعايير العالمية لكرة قدم السيدات على مستوى الأندية

نظام التراخيص يُعد أداة أساسية لنشر الاحترافي في كرة قدم السيدات والنهوض بها

استضاف FIFA، في وقت سابق من هذا الشهر، الاجتماع الأول لمجموعة عمل FIFA الخاصة بنظام تراخيص أندية كرة قدم السيدات، وذلك في مقر FIFA بمدينة زيورخ السويسرية، بمشاركة ممثلين عن الاتحادات القارية الستة، وذلك بهدف الشروع في وضع إطار عمل شامل من شأنه الارتقاء بالمعايير في كرة قدم السيدات على مستوى الأندية حول العالم وتسريع مسار تطوّرها.

وشكّل اللقاء، الذي امتد على مدار يومين، انطلاقة للنقاشات المتعلقة بأبرز الاستراتيجيات التي ستحدد آليات التعاون بين FIFA والاتحادات القارية، من أجل دعم الأندية على تعزيز هياكلها مستفيدة من مسابقات FIFA للأندية، بما في ذلك كأس العالم لأندية السيدات FIFA™، التي من المقرر إقامة نسختها الأولى عام 2028، بحيث تكون محفّزاً قوياً للتطوير.

وشهد اللقاء، الذي جمع ممثلين وممثلات عن كرة قدم السيدات وأنظمة تراخيص الأندية في الاتحادات القارية، خطوة أولى مهمة ضمن عملية التشاور التي يقودها FIFA على نطاق واسع دعماً لاستمرار نمو كرة قدم السيدات وتطورها.

ويأتي توقيت هذه المبادرة في ظل الزخم الكبير الذي تشهده كرة قدم السيدات، إلى جانب التحديات التي لا تزال تواجهها. ففي العام الماضي، تُوّج لأول مرة بطل قاري للأندية على صعيد اللعبة النسائية في جميع الاتحادات القارية الستة، وذلك في محطة تاريخية عكست مدى التطور الذي بلغته اللعبة.

ومع ذلك، تُظهر الدراسات المتعلقة بأفضل 40 نادياً نخبوياً في كرة قدم السيدات أن 50% منها يحقق إيرادات تقل عن مليوني دولار أمريكي، فيما لا يمتلك سوى ربعها فرقاً محترفة كلياً، بينما لا تتوفر مرافق تدريب مخصصة سوى لنادٍ واحد من كل ثمانية.

وأكدت سارة بوث، مديرة قسم FIFA المعني بكرة قدم النخبة في فئة السيدات، على الحاجة الملحّة للتحرك، إلى جانب الفرص الواعدة المتاحة، حيث قالت في هذا الصدد: "تنمو كرة قدم السيدات بوتيرة لافتة. ومع ذلك، لا تزال العديد من أندية السيدات حول العالم تفتقر إلى الهياكل الاحترافية والمعايير الموحدة اللازمة لضمان نمو مستدام على المدى الطويل. نحن بحاجة إلى بناء أسس راسخة من خلال وضع إطار عمل يمكّن الأندية من الازدهار، لأن الأندية هي نقطة انطلاق كرة القدم، ومنها سيولَد الجيل القادم من اللاعبات".

هذا وتوفر مجموعة العمل منصة تتيح لجميع الاتحادات القارية الستة المساهمة بخبراتها وتحديد أكثر أفضل السبل لحماية نزاعة مسابقات FIFA لكرة قدم السيدات، وهو ما سيُشكل خطوة استراتيجية للنهوض بالمعايير المطبقة لدى أندية السيدات.