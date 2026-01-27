الكشف عن قوائم الفِرق المشارِكة في الدور النهائي لبطولة كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™

أكدت أندية أرسنال والجيش الملكي وغوثام وكورينثيانز قوائم الفِرق التي ستُشارِك بها في الدور النهائي للنسخة الأولى من بطولة كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™

أربعة أندية متوجة بألقاب اتحاداتها القارية تدخل غمار معركة محتدمة من أجل التربع على العرش العالمي في لندن يومي الأربعاء 28 يناير/كانون الثاني الجاري والأحد 1 فبراير/شباط المقبل

يمكن للمشجعين الراغبين في حضور المواجهات المرتقبة على ملعبي برينتفورد وأرسنال شراء تذاكرهم عبر الموقع FIFA.com/tickets

مع تزايد درجة الحماس والإثارة والترقب في الطريق إلى بطولة كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات، أكدت الأندية الأربعة المتأهلة قوائم الفِرق التي ستُشارِك بها في الدور النهائي للنسخة الافتتاحية.

تشد كوكبة من أبرز نجمات كرة قدم السيدات الرحال إلى العاصمة البريطانية لندن التي ستكون مسرحاً لمباريات حامية الوطيس بين أربعة أندية متوجة بألقاب اتحاداتها القارية، سيحتدم الصراع فيما بينها من أجل التربع على العرش العالمي ودخول التاريخ من أوسع الأبواب.

يضم نادي أرسنال حامل لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات في صفوفه ثلاث نجمات من تشكيلة FIFA لأفضل 11 لاعبة في العالم خلال سنة 2025، ويتعلق الأمر بكل من الإنجليزيتين أليسيا روسو وليا ويليامسون إلى جانب الإسبانية ماريونا كالدينتي، المتوَّجة مع منتخب بلادها بكأس العالم للسيدات FIFA 2023™.

كما ستشهد النسخة الأولى من بطولة كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™ مشاركة ثلاثي ناري في صفوف نادي غوثام، سبق لهن نيل الميدالية الذهبية في منافسات كرة القدم الأولمبية في باريس 2024 وهن إيميلي سونيت جادين شاون وروز لافيل.

بدورهما، يشارك كل من الجيش الملكي وكورينثيانز بفريقين قويين يضمان لاعبات سبق لهن التألق على الساحة العالمية، حيث سيكون بطل أفريقيا ممثلاً بالنجمة المغربية أنيسة لحماري، التي سجلت هدف فوز لبؤات الأطلس (1-0) على كولومبيا في بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™، بينما سيضم بطل أمريكا الجنوبية اللاعبة الدولية الشابة تاميريس، التي يزخر رصيدها بأكثر من 150 مباراة دولية مع منتخب البرازيل.

ومن المقرر إجراء مواجهتي الدور نصف النهائي يوم الأربعاء 28 يناير/كانون الثاني بملعب برينتفورد في العاصمة البريطانية لندن، حيث ستكون الجماهير على موعد مع موقعة نارية في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش (13:30 بتوقيت وسط أوروبا) بين العملاق القادم من الولايات المتحدة، نادي غوثام المتربع على عرش اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، ونظيره البرازيلي كورينثيانز بطل أمريكا الجنوبية،على أن تليها مواجهة مثيرة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش (19:00 بتوقيت وسط أوروبا)، إذ ستدور رحاها بين أرسنال حامل لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات والجيش الملكي المغربي، الفائز بدوري أبطال أفريقيا للسيدات.

هذا وسيكون ملعب أرسنال مسرحاً لتتويج أول فائز بكأس FIFA للأندية البطلة للسيدات عندما يستضيف المباراة النهائية يوم الأحد 1 فبراير/شباط في تمام الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش (19:00 بتوقيت غرينتش)، علماً أن موقعة حسم اللقب ستُقام في أعقاب مباراة تحديد المركز الثالث المقرَّر انطلاقها في الساعة 14:45 بتوقيت غرينتش (15:45 بتوقيت وسط أوروبا).