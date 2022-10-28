FIFA يضبط الإيقاع مع إطلاق النسخة الثانية من الدراسة الاستقصائية لبطولات الدوري والأندية للسيدات

يطلق FIFAالنسخة الثانية لتقرير قياس الاداء - التقرير الاستقصائي المعمق الوحيد من نوعه لبطولات الدوري والأندية لكرة القدم الاحترافية للسيدات، ويقدم تحليلاً شاملاً لكرة قدم السيدات على المستوى العالمي

يقدم التقرير تحليلاً لـ 30 دوريا و294 نادٍ، ويمنح بذلك الأدوات اللازمة للقائمين على شؤون المستديرة كي يشكلوا إستراتيجياتهم وقراراتهم بشكل مستنير

يقر التقرير النمو والتطور الذي شهدته العديد من المحاور الهامة، بما في ذلك مساهمات الاتحادات القارية الستة المنضوية تحت لواء FIFA

نشر FIFA اليوم النسخة الثانية من تقرير ضبط الإيقاع (ستينج ذ البايس) - وهو تقريره المعياري الذي يقدم معطيات حول العوامل التي تدفع بنجاح كرة قدم السيدات في بطولات الدوري والأندية. وفي إطار رؤية FIFA في تسريع وتيرة تطور كرة قدم السيدات على المستوى العالمي، يقدم التقرير معطيات من 30 من أرقى دوريات كرة القدم النسائية و294 نادٍ ويتتبع التغييرات والتطورات التي عرفتها كرة قدم السيدات منذ صدور النسخة الأولى من هذا التقرير في مايو/أيار 2021. ويعتمد التحليل الشامل على المعطيات المتعلقة بمواضيع الرياضة والحوكمة والمالية واللاعبات وانخراط المشجعين ويضم معطيات حول كرة قدم السيدات في بطولات الدوري والأندية من الاتحادات القارية الستة المنضوية تحت لواء FIFA.

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ويمكن للتقرير، الذي أنجز بدعم من مكتب الاستشارات Deloitte Analysis، أن خدم احتياجات الأندية وبطولات الدوري حول العالم كونه وسيلة تعليمية ومرجع هام، من شأنه أن يساعد القائمين على شؤون المستديرة على اتخاذ قرارات من خلال أخذ أمثلة لأفضل الممارسات بعين الاعتبار ويقدم حلولاً عملية للشركاء الأساسيين في اللعبة كي يستفيدوا من خبرات بعضهم البعض.

وقد تحدث الرئيس جياني إنفانتينو حول النسخة الثانية للتقرير فقال: ”إن الأندية تشكل القاعدة الأساس للعبتنا. ومن خلال خلق وسائل ترسم الصورة الصحيحة لكرة قدم السيدات في الأندية، نهدف إلى زيادة المعطيات التي يتم تجميعها حول كرة قدم السيدات ودعم عمليات اتخاذ القرار.“

وتابع: ”بناءً على ذلك، فإننا فخورون بنشر النسخة الثانية لتقرير ضبط الإيقاع، وهو وثيقة تضم تقييماً لحقيقة اللعبة في المجالات الأساسية، ويقدم استقراءً للتحديات والفرص التي تزخر بها اللعبة، ويؤكد على التزامنا الواضح بتسريع نمو كرة قدم السيدات.“

ويكشف التقرير، الذي تم نشره بعد مرور تسعة أشهر من التخطيط للمشروع وجمع المعطيات والتصديق والتحليل، عن عدد من النتائج الهامة ويقر بإحراز تقدم مهم وإيجابي في لعبة السيدات. ومن ضمن النتائج التي توصل لها تقرير 2022:

90 بالمائة من الدوريات كانت تتوفر على استراتيجية مكتوبة في 2022، مقارنة مع 79 بالمائة في 2021.

عدد الدوريات التي لها راعٍ رسمي ارتفع على مدى السنة الماضية، حيث صارت 77 بالمائة في 2022، مقارنة مع 11 بالمائة سنة 2021.

أجابت عشرة دوريات بأنها رتبت لعائدات من حقوق بث المباريات في 2021، مقارنة مع تسعز في 2020. ومن بين الدوريات التي تتلقى عائدات من حقوق البث، 90 بالمائة منها تتوفر على نظام ترخيص النادي.

الأندية التي تتوفر على استراتيجيات كرة قدم السيدات تميل إلى أن يكون أداؤها أفضل سواء داخل وخارج الميدان. 78 بالمائة من الأندية التي فازت ببطولاتها في المواسم الثلاث الأخيرة كانت تملك استراتيجية مكتوبة، مقارنة مع 65 بالمائة بالنسبة للأندية التي لم تكن تملكها.

في سنة 2022، ظهرت إشارات مشجعة في ما يتعلق بنمو العائدات. 7 بالمائة من الأندية فاقد عائداتها المليون دولار أمريكي موارد اختلفت بين نقل الجولات الرياضة، البث، الإعلانات، والجوائز، فيما حققت الأندية نمواً في عائداتها التجارية قدر ب33 بالمائة سنوياً. من جهتها حققت الدوريات نمو عائداتها التجارية سنوية بلغت 24 بالمائة. ويشير المؤشرات بوضوح إلى تحسن في التسويق والقدرة على جذب الرعاة على الرغم من ظروف الجائحة والوضعية الاقتصادية العالمية الغير مستقرة.

الأندية التي استثمرت أكثر من مائة ألف دولار أمريكي في التسويق والتفعيل تمكنت كذلك من در متوسط أرباح تجارية أعلى (مليون ومائة ألف دولار أمريكي) من الأندية التي أنفقت أقل من مائة ألف دولار أمريكي. ويدل ذلك على الدورة الهامة للنمو التجاري، والذي مكن كرة قدم السيدات من إطلاق إمكانياته التجارية الكاملة.

حققت عائدات انتقال اللاعبات على المستوى الدولي رقماً قياسياً جديداً بلغ قيمة 2,1 مليون دولار أمريكي، بزيادة 73 في المائة مقارنة ب2020.

عرفت الأندية نمواً قوياً على مستوى مبيعات منتجاتها التجارية خلال العام الماضي. ويشار إلى أن نصف الأندية التي تمت دراستها تبيع أقمصة السيدات على الانترنت، وأكثر من ثلث الأندية التي تمت دراستها تبيع أقمصة الرجال (النسبة لم تتجاوز 18 بالمائة في السابق). الأندية التي لا تبيع بضاعتها خلال الجولات حققت عائدات تجارية أقل بكثير (116 ألف دولار أمريكي) من تلك التي تقدم على هذه الخطوة (311 ألف دولار أمريكي).

امتلاك ممثل للاعبات يمكنه أن يشكل قوة إيجابية لصالحهن. الدوريات التي تعرف حضوراً لتمثيلية اللاعبة (27 من أصل 30)، ما يقارب نصفهم يملكن متطلبات في ما يتعلق بالأجر الأدنى مقارنة بثلث تلك اللواتي لا يملكن ممثلاً.