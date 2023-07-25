المعايير المطلوبة للتقدم بطلب تسجيل

هذا البرنامج مفتوح للنساء اللواتي يشغلن أحد المناصب التالية:

عضوة بمجلس إدارة اتحاد أعضاء، أو عضوة مجلس إدارة محتملة تتمتع بحقوق التصويت و/أو

الأمين العام للاتحاد الوطني العضو أو نائبة الأمين العام و/أو

مديرة في الاتحاد العضو ترفع تقاريرها مباشرة إلى الأمين العام و/أو

رئيسة الاتحاد الوطني العضو أو عضوة بمجلس الإدارة التنفيذية لأحد الأندية، أو الدوريات، أو جمعيات لاعبين/لاعبات

يجب إرسال الطلب مرفقةً بما يلي:

السيرة الذاتية

رسالة تشرح محفزات المشاركة في البرنامج

نموذج طلب المشاركة

سيتم فتح باب التسجيل في نهاية سنة 2023 وبداية 2024 وسيتم إرسال تعميم بخصوص هذا إلى الاتحاد الوطني العضو لكرة القدم. سيُرسل FIFA دعوة منفصلة لكل دورة من هذا البرنامج عبر تعميم لجميع الاتحادات الوطنية الأعضاء لكرة القدم.

يجب على جميع المترشحين/المترشحات إرسال استمارة طلب، وكل الوثائق التي تؤكد استيفائهم للمعايير المطلوبة إلى البريد الإلكتروني التالي: Developmentprogramme@fifa.org.