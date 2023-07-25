عملية التسجيل

المعايير المطلوبة للتقدم بطلب تسجيل

للمشاركة في برنامج توجيه المدربين، يجب على كل متقدمة ناجحة أن تستوفي المعايير التالية:

أن تكون مدربة مؤهلة حاملة للرخصة "A" أو "Pro" و/أو مدربة منتخب وطني أو تلعب دوراً فعّالاً في تدريبه

إرسال استمارة طلب المشاركة في برنامج توجيه المدربين مصحوباً بما يلي: السيرة الذاتيةبرنامج النادي أو المنتخب الوطني للأشهر الـ18 القادمة رسالة تشرح حوافز المشاركة رسالة توصية من الأمين العام للاتحاد الوطني لكرة القدم تضم التزاماً بدعمه للمتدربة أثناء البرنامج وبعده بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي لها (تغطية تكاليف زيارة المرشد أو نفقات المتدربين عندما يكونون بالخارج)



سيُرسل FIFA دعوة منفصلة لكل نسخة من هذا البرنامج عبر تعميم لجميع الاتحادات الوطنية الأعضاء لكرة القدم. ستنطلق النسخة القادمة من البرنامج سنة 2024.

يجب على جميع المترشحين/المترشحات إرسال استمارة طلب، وكل الوثائق التي تؤكد استيفائهم للمعايير المطلوبة إلى البريد الإلكتروني التالي: Developmentprogramme@fifa.org.