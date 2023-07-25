للحصول على منحة تعليم المدربين، يجب على كل متقدمة ناجحة أن تستوفي المعايير التالية:

أن تكون حاصلةً على الرخصة "B" و/أو مدربة منتخب وطني أو تلعب دوراً فعّالاً في تدريبه

إرسال استمارة طلب المشاركة في برنامج توجيه المدربين مصحوباً بما يلي: السيرة الذاتية رسالة تشرح محفزات المشاركة رسالة توصية من الاتحاد الوطني لكرة القدم خطاب قبول الدورة بما في ذلك رسومها وتكاليف السفر والإقامة



يجب على جميع المترشحين إرسال استمارة طلب، وكل الوثائق التي تؤكد استيفائهم للمعايير المطلوبة إلى البريد الإلكتروني التالي: Developmentprogramme@fifa.org.