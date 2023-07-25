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المنح التعليمية المخصَّصة لتدريب المدربات

عملية التسجيل

للحصول على منحة تعليم المدربين، يجب على كل متقدمة ناجحة أن تستوفي المعايير التالية:

  • أن تكون حاصلةً على الرخصة "B" و/أو مدربة منتخب وطني أو تلعب دوراً فعّالاً في تدريبه

  • إرسال استمارة طلب المشاركة في برنامج توجيه المدربين مصحوباً بما يلي:

    • السيرة الذاتية

    • رسالة تشرح محفزات المشاركة

    • رسالة توصية من الاتحاد الوطني لكرة القدم

    • خطاب قبول الدورة بما في ذلك رسومها وتكاليف السفر والإقامة

يجب على جميع المترشحين إرسال استمارة طلب، وكل الوثائق التي تؤكد استيفائهم للمعايير المطلوبة إلى البريد الإلكتروني التالي: Developmentprogramme@fifa.org.

إذا أردت طرح أي أسئلة بخصوص برنامج توجيه المدربين، فلا تتردد في الاتصال بقسم كرة القدم للسيدات لدى FIFA على العنوان التالي: developmentprogramme@fifa.org.

آخر تحديث: الخميس، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ في ٠٤:٥٠ م
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