تتمثل الأهداف الرئيسية لاستراتيجية FIFA المتعلقة بكرة قدم السيدات في زيادة المشاركة وتعزيز القيمة التجارية وإرساء الأسس. وفي هذا الصدد، يمثِّل برنامج FIFA لتراخيص الأندية أداة يمكن للاتحادات الأعضاء في مختلف أنحاء العالم استخدامها والاستعانة بها للعمل باستمرار مع الأندية المنصوية تحت لوائها على تعزيز هذه الأهداف الرئيسية والسير نحو تحقيقها، وقد استُخدم البرنامج لأكثر من عقدين كأداة للتطوير والمراقبة في جميع أنحاء العالم. خلال السنوات الخمس الماضية، حيث شهدت كرة قدم السيدات تطوراً مستمراً، بدأ منظمو المسابقات في دمج تراخيص الأندية ضمن هياكلهم، سواء في البطولات الاحترافية أو في منافسات الهواة. نحن نستهدف بالأساس اتحاداتنا الأعضاء، التي سنقدِّم لها العديد من التوصيات طوال العملية لمساعدتها ودعمها في إنشاء و/أو تنفيذ نظام ترخيص خاص بكرة قدم السيدات.
ما الهدف من برنامج تراخيص الأندية؟
عندما يُنفَّذ البرنامج تنفيذاً صحيحاً، فإنه يتيح:
تقريب الاتحادات الأعضاء من الأندية التابعة لها؛
زيادة المؤهلات التدريبية؛
الارتقاء بمستوى الاحترافية في إدارة الأندية؛
تعزيز الشفافية المالية في هياكل الأندية؛
عزيز وتحسين الحوكمة الرشيدة في كل نادٍ؛ زيادة الاستقرار المالي للأندية؛
زيادة عدد الفرق في فئة الشباب واللاعبات في مرحلة التأهيل؛
تشجيع الاستثمار في اللعبة؛
رفع مستوى الثقة في الأندية وتعزيز نزاهتها؛
تعزيز دراية المجموعات المالكة للأندية؛
تحسين الملاعب والمباني ومرافق التدريب في الأندية؛
المساعدة في إدارة المخاطر والأزمات؛
تعزيز نزاهة المسابقات؛
توفير أداة عملية لتحسين ظروف اللاعبات.