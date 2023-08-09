تتمثل الأهداف الرئيسية لاستراتيجية FIFA المتعلقة بكرة قدم السيدات في زيادة المشاركة وتعزيز القيمة التجارية وإرساء الأسس. وفي هذا الصدد، يمثِّل برنامج FIFA لتراخيص الأندية أداة يمكن للاتحادات الأعضاء في مختلف أنحاء العالم استخدامها والاستعانة بها للعمل باستمرار مع الأندية المنصوية تحت لوائها على تعزيز هذه الأهداف الرئيسية والسير نحو تحقيقها، وقد استُخدم البرنامج لأكثر من عقدين كأداة للتطوير والمراقبة في جميع أنحاء العالم. خلال السنوات الخمس الماضية، حيث شهدت كرة قدم السيدات تطوراً مستمراً، بدأ منظمو المسابقات في دمج تراخيص الأندية ضمن هياكلهم، سواء في البطولات الاحترافية أو في منافسات الهواة. نحن نستهدف بالأساس اتحاداتنا الأعضاء، التي سنقدِّم لها العديد من التوصيات طوال العملية لمساعدتها ودعمها في إنشاء و/أو تنفيذ نظام ترخيص خاص بكرة قدم السيدات.