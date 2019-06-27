لجنة FIFA التأديبية تفرض عقوبات على ماكاو

وبناءًا عليه، تم منح الفوز بنتيجة 3-0 لسريلانكا في المباراة التي كانت مقررة بين الفريقين في 11 يونيو/حزيران 2019، كما فُرضت على اتحاد ماكاو غرامة قدرها 10000 فرنك سويسري بعدما قضت لجنة FIFA التأديبية بأن هذا الإتحاد قد خرق المادة 5 من لوائح كأس العالم 2022 FIFA (المتعلقة بالإنسحاب من المباريات والمباريات غير الملعوبة) والمادة 56 من قانون FIFA التأديبي (المتعلقة بالمباريات غير الملعوبة والإنسحاب من المباريات).