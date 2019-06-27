لجنة FIFA التأديبية تفرض عقوبات على ماكاو

عاقبت لجنة FIFA التأديبية اليوم اتحاد ماكاو لعدم خوض منتخبه مباراة الإياب ضد سريلانكا في الدور التمهيدي لتصفيات كأس العالم 2022 FIFA.
وبناءًا عليه، تم منح الفوز بنتيجة 3-0 لسريلانكا في المباراة التي كانت مقررة بين الفريقين في 11 يونيو/حزيران 2019، كما فُرضت على اتحاد ماكاو غرامة قدرها 10000 فرنك سويسري بعدما قضت لجنة FIFA التأديبية بأن هذا الإتحاد قد خرق المادة 5 من لوائح كأس العالم 2022 FIFA (المتعلقة بالإنسحاب من المباريات والمباريات غير الملعوبة) والمادة 56 من قانون FIFA التأديبي (المتعلقة بالمباريات غير الملعوبة والإنسحاب من المباريات).
وبالتالي، تأهلت سريلانكا إلى الدور الثاني من التصفيات التمهيدية لكأس العالم 2022 FIFA التي تُقام تحت لواء الإتحاد الآسيوي وستكون ضمن المنتخبات الموجودة خلال القرعة المقررة في مقر الإتحاد الآسيوي في كوالالمبور بتاريخ 17 يوليو/تموز 2019. لمزيد من التفاصيل، يُرجى الضغط هنا.