منح الحقوق الإعلامية لكأس العالم FIFA ٢٠٢٢™ في إيطاليا

بعد إجراء عملية مزايدة لبيع الحقوق الإعلامية لبطولة كأس العالم FIFA ٢٠٢٢™ في إيطاليا، منح FIFA الحقوق الحصرية للمنافسة لمؤسسة Rai مقدّمة خدمات البث الوطنية العامة الإيطالية.

وحصلت مؤسسة Rai على حقوق متعدّدة المنصات تتنوّع بين التلفزيون والإذاعة والحقوق الرقمية، لتوفّر من خلالها منصة بث عالية الكفاءة للبطولة. فبالإضافة إلى توفير بث مباشر في المنطقة لجميع المباريات الـ64، ستقدّم مؤسسة Rai برامج دعم شاملة، بما في ذلك بثها لأهم الأحداث وبرمجتها للمجلات، وستعرض ما لا يقل عن 28 مباراة من البطولة من بينها المباراة الافتتاحية والنهائية ومباراتا النصف النهائي على قناتها الرئيسية Rai 1، وذلك لتحقيق أهداف FIFA في هذا المجال والمتمثلة في توفير عرض واسع لمنافساتها.

ستكون كأس العالم FIFA ٢٠٢٢™ النسخة 22 من البطولة، وستكون فريدة من نوعها باعتبارها أول كأس عالم تٌقام في الشرق الأوسط وأول بطولة لكأس العالم تُعقد في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، بالإضافة إلى الاستادات العصرية وظروف اللعب المثالية وبصمة الأحداث المدمجة، كما ستوفّر الدولة المضيفة منصة فريدة للاحتفال باللعبة وبقدرتها على جمع وإلهام الناس في جميع أنحاء العالم، في حين ستحافظ البطولة على شكلها التقليدي بمشاركة 32 منتخباً ولعب 64 مباراة تُستهل بمرحلة مجموعات تنافسية تليها مرحلة خروج المغلوب الحماسية.

وقال مدير حقوق الوسائط وخدمات المحتوى لدى FIFA السيد جان كريستوف بيتي "بعد مناقصة تنافسية جداً، يُسعدنا إبرام صفقة لكأس العالم ٢٠٢٢ مع شريك إعلامي قوي في إيطاليا. إننا نتطلع بالعمل مع مؤسسة Rai إلى تحقيق نجاح كبير في هذه البطولة الفريدة من نوعها، كما نسعى لصنع تجربة خالدة في أذهان المشجعين الإيطاليين."

ولا تزال حقوق كأس العالم FIFA ٢٠٢٢™ متاحة في بعض المناطق، وكان FIFA قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن فتح مزايدة حول الحقوق الإعلامية للبطولة في اليونان والتي من المقرّر أن تنتهي يوم الثلاثاء 20 أبريل/ نيسان.