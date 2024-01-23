إعلان تفاصيل تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي المؤهلة لكأس العالم FIFA 2026™

يُشارك في التصفيات القارية عن أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي 32 من منتخبات الرجال

تجري مراسم القرعة يوم الخميس 25 يناير/كانون الثاني 2024

تتنافس المنتخبات على ثلاث بطاقات تأهل مباشر وبطاقتين إلى بطولة الملحق القاري

أعلن FIFA اليوم عن تفاصيل القرعة الخاصة بتصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي المؤهلة لكأس العالم FIFA 2026™، والتي ستكون النسخة الأكثر شمولاً في تاريخ البطولة، إذ ستستقطب الملايين من جماهير المستديرة الساحرة في 16 مدينة مستضيفة في أرجاء كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

تجري مراسم القرعة يوم الخميس 25 يناير/كانون الثاني 2024 في مقر FIFA بمدينة زيورخ السويسرية، ويشرف عليها مانولو زوبيريا، كبير مسؤولي بطولة كأس العالم FIFA 2026™ للولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة المذيعة الرياضية أليكسيز نونيز، وسيُساعدهما اثنان من أساطير FIFA وهما الكوستاريكي باولو وانشوب والجامايكي ريكاردو غاردنر.

وحرصاً منها على تغطية هذه الفعالية الهامة في مسيرة التصفيات لجماهيرها حول العالم، ستقوم منصة FIFA+ ببثّ مراسم القرعة بدءاً من الساعة السابعة مساءً بتوقيت وسط أوروبا، كما ستغطي القرعة مجموعة من شركاء FIFA في مجال البث، وسيتم تأكيد قائمة المنصات والقنوات الناقلة لهذا الحدث قبيل انطلاق القرعة عبر موقع FIFA.com.

يُذكر أن تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لن تشمل منتخبات كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية باعتبار هذه الدول تأهلت تلقائياً للبطولة نظراً لكونها تتقاسم شرف استضافتها. أما طريق التأهل لمنتخبات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي فقد سبق وأعلنه الاتحاد القاري للعبة بتاريخ 28 فبراير/شباط 2023،بحيث يشمل ثلاث مراحل منفصلة بمشاركة 32 اتحاداً وطنياً منضوياً تحت مظلة الاتحادات الدولي لكرة القدم، وتجري على الشكل التالي:

المرحلة الأولى | مارس/آذار 2024 | 4 منتخبات | جولتان من المباريات

تشارك في المرحلة الأولى من التصفيات القارية المنتخبات الأربعة الأدنى تصنيفاً في أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي بحسب التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola لمنتخبات الرجال الصادر بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2023. وهذه المنتخبات الأربعة هي جزر تركس وكايكوس، أنغيلا، الجزر العذراء البريطانية، الجزر العذراء الأمريكية. وتم تحديد أطراف مباريات المرحلة الأولى بناء على ترتيب المنتخبات في التصنيف العالمي، على النحو التالي:

جزر تركس وكايكوس – أنغيلا

الجزر العذراء البريطانية – الجزر العذراء الأمريكية

سيخوض كل فريق مباراتين (إحداهما على أرضه والثانية خارجها) خلال فترة المباريات الدولية في مارس/آذار 2024، بحيث يتأهل إلى المرحلة الثانية من التصفيات القارية المنتخب الفائز من إجمالي مباراتي ذهاب وإياب.

المرحلة الثانية | يونيو/حزيران 2024 ويونيو/حزيران 2025 | 30 منتخباً | أربع جولات من المباريات

تشهد المرحلة الثانية من التصفيات القارية مشاركة المنتخبين المتأهلين من الجولة الأولى، وبقية منتخبات الاتحادات الوطنية المشاركة والتي يبلغ عددها 28. سيتم تقسيم المنتخبات الثلاثين إلى فئات حسب التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola لمنتخبات الرجال الصادر بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبموجب قرعة التصفيات التمهيدية التي ستجري في مقر FIFA بتاريخ 25 يناير/كانون الثاني 2024، سيتم تقسيم المنتخبات الثلاثين إلى ست مجموعات تضمّ كل منها خمسة منتخبات، بحيث يواجه كل فريق بقية فرق المجموعة مرة واحدة، أي أنه سيخوض أربع مباريات، اثنتان منها على أرضه واثنتان خارج قواعده، بحيث تجري مباريات المرحلة الثانية خلال فترة المباريات الدولية في يونيو/حزيران 2024 ويونيو/حزيران 2025. وبختام منافسات المرحلة الثانية، يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني (أي بإجمالي 12 فريقاً) إلى المرحلة الثالثة والأخيرة.

المرحلة الثالثة والأخيرة | سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2025 | 12 منتخباً | ست جولات من المباريات*

*بعد انتهاء المرحلة الثانية، تُجرى قرعة منفصلة للمرحلة الأخير من المباريات.

تُشارك في المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات القارية المنتخبات التي احتلت المركزين الأول والثاني من مجموعات المرحلة الثانية (أي بإجمالي 12 فريقاً)، بحيث سيتم تقسيم المنتخبات الاثني عشر إلى ثلاث مجموعات تضمّ كل منها أربعة منتخبات، بحيث يواجه كل منتخب بقية فرق مجموعته ذهاباً وإياباً (أي بإجمالي ست مباريات: 3 داخل أرضه و3 خارجها)،

وستجري مباريات المرحلة الثالثة خلال فترة المباريات الدولية في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2025. وبختام المرحلة الثالثة، تتأهل المنتخبات الفائزة بالمركز الأول في كل من المجموعات الثلاث إلى بطولة كأس العالم 2026 مباشرة، لتنضم إلى الدول المستضيفة كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، أما أفضل وصيفين من المرحلة الثالثة، فيتأهلان إلى البطولة التأهيلية الفاصلة. يعني ذلك أنه يمكن وللمرة الأولى بتاريخ البطولة أن يتأهل ثمانية منتخبات عن اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم.