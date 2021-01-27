نوير: التتويج باللقب السادس حافز إضافي

يتطلع نادي بايرن ميونيخ للظفر بلقب كأس العالم للأندية FIFA للمرة الثانية

ستقام مباراة نصف النهائي في 8 فبراير/شباط 2020 ضد الأهلي أو الدحيل

نتحدث مع قائد النادي البافاري والمتوّج بجائزة FIFA لأفضل حارس في العالم

في 21 ديسمبر/كانون الأول 2013 تمكّن نادي بايرن ميونيخ من الفوز لأول مرة في تاريخه بلقب كأس العالم للأندية FIFA. وبفضل فوز بهدفين نظيفين من تسجيل دانتي وتياجو، اللذين غادرا الفريق، تغلّب العملاق البافاري على نادي الرجاء البيضاوي في موقعة النهائي ليتوّج بذلك باللقب العالمي.

وبعد مرور حوالي سبع سنوات، عاد النادي الأكثر تتويجاً بلقب الدوري الألماني الممتاز للمنافسة على اعتلاء عرش كرة القدم للأندية. ويحضر مع بايرن ميونيخ في هذه النسخة أيضاً كلاً من مانويل نوير صاحب جائزة FIFA لأفضل حارس في العالم ودافيد ألابا وجيروم بواتينج فضلاً على توماس مولر، وهم الذين كانوا قد توّجوا معه بلقب دورة 2013.

وقد تحدثنا مع نوير عن هذه المسابقة التي ستقام على أرض مستضيف نهائيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.

مانويل، هل أنت متشوق للمشاركة في المسابقة بعد أسبوعين؟ مانويل نوير: أنا أتطلع بشوق لخوض غمار كأس العالم للأندية FIFA، لأنه سبق لنا أن تذوقنا طعم التتويج باللقب. ولقد كان ذلك قبيل أعياد الميلاد، مما جعل ذلك التتويج ختاماً رائعاً لتلك السنة. وأمامنا الآن الفرصة لخوض مواجهتين في قطر، وتحدونا رغبة كبيرة في الظفر باللقب السادس.

ما هي الذكريات التي تحتفظ بها عن عام 2013؟ لدي ذكريات إيجابية جداً لأننا فزنا باللقب. لم تكن مباريات سهلة، وكان علينا بذل جهد كبير للفوز بالمباريات، وخاصة النهائي. وكان الشعور بالارتياح عظيماً بعد ذلك. وقد استمتعنا بوقتنا كثيراً بعد تلك المباراة.

كما في عام 2013، تمكّنت في سنة 2020 من الفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية مع بارين ميونيخ. هل كان إنجازاً مميزاً؟ كان مثل حلم. عشنا لحظات رائعة في لشبونة سوياً كفريق وكنادي. وبسبب كورونا، كان الوضع مختلفاً، لهذا كان ذلك التتويج مميزاً للغاية. ولقد قرّبنا ذلك من بعضنا البعض كفريق. كان شعوراً رائعاً، وأيضاً بالنسبة للاعبين الذين كانوا لعبوا نهائي لندن في ملعب ويمبلي حيث تغلبوا على دورتموند. وأن نتمكن من تكرار ذلك الإنجاز، فهو حلم تحوّل إلى حقيقة.

كان لقب دوري أبطال أوروبا واحداً من بين خمسة ألقاب فزتم بها العام الماضي. الآن، يمكنكم تحقيق إنجاز تاريخي بالظفر باللقب السادس... هذا بالطبع حافز إضافي. نحن نتطلع بشوق للمشاركة في كأس العالم للأندية. ولدينا هدف واضح، ونريد أن ندخل غمار المنافسات بروح إيجابية.

في منتصف ديسمبر/كانون الأول توّجت بجائزة FIFA لأفضل حارس مرمى في العالم. ماذا تعني هذه الجائزة بالنسبة لك؟ كان ذلك مميزاً للغاية بالنسبة لي شخصياً، خاصة وأنا في الرابعة والثلاثين من عمري. هذا ليس عادياً. حارس المرمى يعتمد عموماً على زملائه وفريق المدربين، ولقد كنا ناجحين لهذا أنا ممتن جداً لهم لفوزي بجائزة أفضل حارس في العالم.

ينتظركم في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية FIFA نادي الدحيل القطري أو الأهلي المصري... نحن الآن نركز كلياً على منافسات الدوري المحلي لكننا سنستعد للمباراة في الوقت المناسب. نادي الأهلي نعرفه، فهو الفائز بدوري أبطال أفريقيا، لهذا قد تكون مهمة صعبة. ولقد كانت صعبة كذلك عام 2013. ليس من السهل اللعب ضد فرق لا تعرف عنها الكثير.

ستقام المباريات في ملاعب كأس العالم 2022، هل سيضيف هذا الأمر على البطولة إثارة خاصة؟ إنها بالتأكيد التجربة الأولى فيما يخص كأس العالم. بإمكاننا التعرف على الملاعب مسبقاً، وإطلاع منتخباتنا الوطنية بالمعطيات اللازمة. آمل أن يكون بإمكاننا نقل انطباعات جيدة.