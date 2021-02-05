كيميتش: أكبر نقاط قوتنا هي عقليتنا ومهارتنا

مقابلة خاصة مع لاعب بايرن ميونيخ جوشوا كيميتش

يتطلع النجم الألماني إلى ظهوره الأول في كأس العالم للأندية FIFA

تتزامن مباراة نصف النهائي مع عيد ميلاده السادس والعشرين

في أغسطس/آب 2016 على منصة The Players' Tribune، روى جوشوا كيميتش حكايته مع تعلّم كرة القدم في حديقة بيت والديه ببلدة بوسينجن الألمانية الصغيرة التي يقدر عدد سكانها بنحو 1700 نسمة.

عندما يكبر المرء في بلدة من هذا الحجم، فإنه لا يجد أمامه الكثير من الأنشطة التي يمكن القيام بها، لذلك فلا بديل له عن الإبداع. وبعد كسر الكثير من نوافذ بيت والديه وإتلاف نباتات الحديقة بتسديدات طائشة، أصبح جوشوا يزاوج بين اللعب مع النادي المحلي ومداعبة الكرة مع أصدقائه بالشارع في مساحة مفتوحة. هناك، حيث قام هو ورفاقه ببناء "ملعب" خاص بهم باستخدام مدرجات مؤقتة، بدأت أحلامه الكبيرة تتبلور بقوة في ذهنه.

وبعد نحو عقدين على ذلك، ها هو كيميتش يُعد من أهم اللاعبين في أفضل فريق في العالم حالياً، إذ يستعد لظهوره الأول في كأس العالم للأندية FIFA، حيث سيتنافس على ملاعب شُيدت خصيصاً لنهائيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.

أجرى FIFA لقاءًا مع كيميتش قبل مباراة فريقه في نصف نهائي كأس العالم للأندية FIFA قطر ٢٠٢٠™، والتي شاءت الأقدار أن تصادف عيد ميلاده السادس والعشرين.

موقع FIFA.com: كان 2020 عاماً رائعاً لبايرن ميونيخ. ما هي لحظتك المفضلة من تلك السنة التاريخية؟ جوشوا كيميتش: بالطبع كانت سنة رائعة. كانت هناك الكثير من اللحظات الإيجابية، لكن بالنسبة لي كانت أفضل لحظة هي الفوز بدوري أبطال أوروبا بعد التغلب على باريس سان جيرمان والانتشاء بالتتويج.

هناك فرصة للفوز باللقب السادس. ماذا يعني لك التتويج بكأس العالم للأندية FIFA؟ كل لاعب يريد الفوز بهذا اللقب لأن التأهل لهذه البطولة من أصعب ما يكون! يجب أن تفوز بدوري الأبطال للحصول على فرصة للفوز بهذا الكأس. نريد الفوز بلقبنا السادس في عام واحد. بالنسبة لي ولزملائي أيضاً، سيكون الأمر رائعاً، لذلك نحن متحمسون تماماً للفوز بهذا اللقب الكبير.

أنتم الآن تواجهون خصوماً من قارات مختلفة. هل هناك حافز خاص للعب ضدهم؟ إنه أمر خاص لأنك تلعب ضد فرق من دول بعيدة. إنه أمر مثير للاهتمام حقاً لأنه ليس من المألوف اللعب ضد مثل هذه الفرق.

كما أن ملاعب البطولة ستكون جديدة بالنسبة لك. إلى أي مدى تتطلع للعب فيها، علماً أنها ستُستخدم أيضاً في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™؟ من الجيد دائماً اللعب على ملاعب جديدة وكبيرة. لحسن الحظ، لدينا هنا في ألمانيا أيضاً ملاعب كبيرة ورائعة حقاً، ولكنها خالية من الجماهير في الوقت الحالي. هذا ليس بالأمر الجيد ولكن اللعب في مثل هذه الملاعب ينطوي دائماً على إحساس رائع.

ما هي برأيك أكبر نقاط قوة بايرن ميونيخ حالياً؟ أكبر نقاط قوتنا هي عقليتنا ومهارتنا. كلاهما مهم حقاً. لدينا عقلية قوية داخل المجموعة. نسعى دائماً إلى الفوز، حتى عندما لا نلعب جيداً. يمكنك دائماً رؤية هذا الفريق يبذل قصارى جهوده لتحقيق الفوز. كما يعلم الجميع أن فريقنا يزخر بمهارات عالية. لا يهم من يلعب، هناك دائماً لاعب من الطراز العالمي في التشكيلة الأساسية وهذا مصدر قوة كبير.