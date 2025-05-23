FIFA يُعيِّن Taittinger الشمبانيا الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™

FIFA وTaittinger يحتسيان نخب تاريخ الساحرة المستديرة في الطريق إلى بطولة ستضفي دلالات جديدة على كرة قدم الأندية

تؤكد شركة Taittinger التزامها المشترك مع FIFA بالاحتفال والتميز، وذلك من خلال تعاونها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم على مدى أكثر من عقد من الزمان

يمتد هذا الاتفاق على مدى خمس سنوات ليشمل بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2029™

يسر FIFA أن يعلن عن انطلاق فصل آخر من فصول شراكته طويلة الأمد مع Taittinger، التي ستكون بمثابة الشمبانيا الرسمية للنسختين القادمتين من بطولة كأس العالم للأندية FIFA.

يُذكر أن جذور التعاون بين FIFA وTaittinger يعود إلى سنة 2013، حيث شهدت العديد من البطولات الرئيسية منذ ذلك الحين حضور هذه العلامة البارزة التي تُعتبر من بين أرقى دور الشمبانيا في العالم، إذ تعكس هذه العلاقة الممتدة لأكثر من عقد من الزمان مدى شغف المؤسستين بالتميز والاحتفال على الصعيد العالمي، بقدر ما تسلط الضوء على ما تنطوي عليه كرة القدم من روح مذهلة وقدرة هائلة على توحيد الناس.

يُذكر أن بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ تُشكل فصلاً جديداً في تاريخ كرة قدم الأندية على الصعيد الدولي. فللمرة الأولى على الإطلاق، ستنافس 32 من أبرز أندية العالم ومن مختلف الاتحادات القارية الستة، حيث سيحتدم الصراع على اللقب الغالي خلال النسخة الأكثر شمولاً في تاريخ المسابقات العالمية على صعيد الأندية،