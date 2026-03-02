مبيعات ناجحة للحقوق الإعلامية لكأس العالم FIFA 2026™ في آسيا

الجماهير في آسيا على موعد مع متعة غير مسبوقة في كأس العالم FIFA 2026™ بفضل المبيعات المؤكدة للحقوق الإعلامية لشركاء إعلاميين حاليين وجدد

أُبرِمت عقود رفيعة المستوى مع اليابان (Dentsu) وهونغ كونغ (PCCW) وإندونيسيا (TVRI) وسنغافورة (Mediacorp) والفلبين (Aleph Group)

تنطلق في 11 يونيو/حزيران بطولة كأس العالم FIFA™، التي ستضمّ لأوّل مرّة 48 منتخباً وتشهد إجراء من 104 مباريات

يسرّ FIFA التأكيد على بيع عدد من الحقوق الإعلامية في آسيا لكأس العالم FIFA 2026™، مواصلاً التزامه في بناء شراكات إعلامية مبتكرة ومستدامة في المنطقة.

فبعد الصفقات الناجحة في كمبوديا (Hang Meas TV) وتايبيه الصينية (ELTA)، وماكاو (TDM)، ومنغوليا (MME)، وجمهورية كوريا (JTBC)، أبرم FIFA الآن عقود بيعٍ مع أهمّ الأسواق في اليابان (Dentsu)، وهونغ كونغ (PCCW)، وإندونيسيا (TVRI)، وسنغافورة (Mediacorp)، كما توصّل إلى اتفاق مع الشركاء الإعلاميين في الفلبين (مجموعة Aleph)، والمالديف (Medianet)، وتيمور الشرقية (ETO) ونيبال (أسيبرو ميديا)، أمّا في فيتنام، فلا تزال المفاوضات الحصرية بانتظار اللمسات الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أنّ بعض هذه الصفقات عُقدت مع شركاء جُدد، سيقومون بتغطية هذه البطولة التاريخية بصورة مبتكرة، ومن ضمن هؤلاء الشركاء الجدد نُعدّد TVRI في إندونيسيا وMediacorp في سنغافورة، بالإضافة إلى وكالة التسويق الرقمي مجموعة Aleph في الفلبين. ستضمن هذه الكوكبة من الشركاء الإعلاميين الحاليين والجدد أن تصل هذه البطولة إلى أكبر عدد ممكن من الجماهير على مجموعة واسعة من المنصات الموزّعة على كافة أنحاء القارّة.

وفي هذا السياق،قال رومي غاي، مدير الأعمال بـ FIFA: "مع اقتراب موعد النسخة الأضخم في التاريخ من كأس العالم FIFA، يسرّ الاتحاد الدولي لكرة القدم التأكيد على التوقيع مع نخبة من الشركاء الإعلاميين الرفيعي المستوى في آسيا، إذ تؤكّد هذه المبيعات الناجحة أنّ كأس العالم FIFA هو منتج لا يمكن تفويته، كونه يملك القدرة على أسر قلوب الجماهير الغفيرة والتأثير إيجابياً في حياة الناس".