Visa وFIFA يُتوِّجان نحو عقدين من النجاح عبر تمديد عقد الشراكة بينهما

يسرّ FIFA إعلان تمديد Visa لشراكتها العالمية مع الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية، ما يعزز واحدة من أطول العلاقات التجارية وأكثرها نجاحاً في هذه الرياضة. يحتفي FIFA وVisa بالذكرى السنوية العشرين المُرتقبة لشراكتهما — التي انطلقت مع بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2007™ — من خلال اتّفاق طويل الأجل لتمديد شراكتهما، بما يعكس التزامهما المشترك بتنمية اللعبة والارتقاء بتجربة الجماهير عبر مختلف مسابقات FIFA حول العالم. وباعتبارها شريكاً لـ FIFA، ستمضي Visa قدماً في لعب دور رئيسي لتقديم أحدث تقنيات الدفع وفرص الوصول الحصرية للمشجعين، بدءاً من الفعاليات العالمية الكبرى مثل كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ وكأس العالم FIFA 2030™ و ووصولاً إلى بطولات الشباب ونهائيات FIFAe. يأتي هذا التمديد عقب النجاح الذي حققته بطولتا كأس العالم للأندية FIFA 2025™ وكأس العالم FIFA 2026™، حيث أسهمت Visa في الارتقاء بتجربة المشجعين من خلال فعاليات مخصصة ومبادرات تفاعلية عالمية. وانطلاقاً من الرغبة في البناء على هذا الزخم، ستستمر Visa في شراكتها الرفيعة المستوى، بما في ذلك البطولة الرئيسية القادمة لـ FIFA، وهي كأس العالم للسيدات FIFA البرازيل 2027™ — وهي أول نسخة من هذا الحدث تُقام في أمريكا الجنوبية. وفي هذا السياق، قال رومي جاي، مدير الأعمال التجارية بـ FIFA: "شَكَّلت Visa شريكاً أساسياً لـ FIFA لِما يُقارب عقدين من الزمان، ويعكس هذا الاتفاق المُتجدِّد طموحاً مشتركاً للابتكار والإلهام وتقريب المشجعين أكثر من اللعبة على أكبر المسارح في عالم الرياضة. ونحن فخورون بمواصلة العمل إلى جانب شريك يشاطرنا الرؤية ذاتها في إشراك المشجعين، والابتكار، والتأثير في المجتمعات، وتطوير كرة القدم النسائية". ومن جانبه، قال فرانك كوبر، مدير شؤون التسويق في شركة Visa: "ستوسع Visa وFIFA آفاق التجارب الغنية للمشجعين وطموحات اللاعبين من خلال شراكتهما العريقة، إذ يدرك كلا الطرفين أن البطولات العالمية لـ FIFA لا تصنع لحظات ثقافية فارقة فحسب، بل تُولِّد حركة تجارية من خلال ‘اقتصادات مؤقتة’ تتيح لـ Visa المساعدة في تنشيط مدن بأكملها، بما يدفع عجلة النمو ويربط بين المجتمعات".