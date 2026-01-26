تعيين Visa راعياً عالمياً لبطولة كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات 2026™

Visa تدعم نمو كرة قدم السيدات وتسليط الضوء أكثر على اللعبة النسائية في إطار شراكتها طويلة الأمد مع FIFA

ستقدم Visa أبرز الجوائز الفردية خلال الدور النهائي المقرّر في لندن من 28 يناير/كانون الثاني إلى 1 فبراير/شباط

يمكن الاطلاع على تفاصيل تذاكر مباريات الدور النهائي عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets

يُؤكد FIFA اليوم تعيينVisa راعياً عالمياً لبطولة كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات 2026™، وذلك في خطوة تشكل توطيداً لعلاقة الشراكة التي تربط بين FIFA والشركة الرائدة عالمية في عالم المدفوعات الرقمية منذ عام 2007. وستُقدِّم Visa في إطار اتفاقية الرعاية هذه جائزة أفضل لاعبة في المباراة بعد مواجهتي نصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية، كما سترعى تقديم جائزة أفضل لاعبة في البطولة، التي ستُسلَّم في أعقاب المباراة النهائية للنجمة صاحبة الأداء المتميز في المسابقة.

وبهذه المناسبة، قالت جيل إليس، الرئيسة التنفيذية لقسم إدارة كرة القدم: "يسرنا أن نرحب بشركة Visa باعتبارها راعياً عالمياً لبطولة كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات 2026™، هذه المسابقة التي تضم أندية متوجة بألقاب اتحاداتها القارية في منافسة عالمية بحق. من شأن هذه المسابقة أن تُضفي دلالات جديدة على كرة قدم السيدات، ونحن فخورون بالاستفادة من التزام Visa المستمر بالابتكار والتأثير في هذه اللحظة المفصلية في تاريخ اللعبة النسائية".

من جانبها، صرَّحت أندريا فيرتشايلد، النائبة الأولى لرئيس قسم استراتيجية الرعاية العالمية في Visa: "تفخر Visa بتوسيع شراكتها طويلة الأمد مع FIFA من خلال دعم النسخة الأولى لمسابقة كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات".

وأضافت: "تعكس هذه البطولة الجديدة الزخم المذهل الذي تنطوي عليه كرة قدم السيدات والقوة الهائلة التي تزخر بها في إلهام النمو داخل الملعب وخارجه؛ ومن هذا المنطلق، نتطلع بحماس إلى تعزيز تعلُّق الناس باللعبة مستقبلاً".

يُذكر أن بطولة كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات 2026™ تُشكِّل فصلاً جديداً رائداً في تاريخ اللعبة النسائية، إذ ستشهد للمرة الأولى في التاريخ تنافس الأندية المتوجة بألقاب مختلف الاتحادات القارية للتربع على العرش العالمي لأندية السيدات.

ومن المقرر إجراء مواجهتي الدور نصف النهائي يوم الأربعاء 28 يناير/كانون الثاني بملعب برينتفورد في العاصمة البريطانية لندن، حيث ستكون الجماهير على موعد مع موقعة نارية في الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت غرينتش (13:30 بتوقيت وسط أوروبا) بين العملاق القادم من الولايات المتحدة، نادي غوثام المتربع على عرش اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، ونظيره البرازيلي كورينثيانز بطل أمريكا الجنوبية، على أن تليها مواجهة مثيرة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت غرينتش (السابعة مساءً بتوقيت وسط أوروبا)، إذ ستدور رحاها بين أرسنال حامل لقب دوري بطلات أوروبا والجيش الملكي المغربي، الفائز بدوري بطلات أفريقيا.

هذا وسيكون ملعب أرسنال مسرحاً لتتويج أول فائز بكأس FIFA للأندية البطلة للسيدات عندما يستضيف المباراة النهائية يوم الأحد 1 فبراير/شباط في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت غرينتش (السابعة مساءً بتوقيت غرينتش)، علماً أن موقعة حسم اللقب ستُقام في أعقاب مباراة تحديد المركز الثالث المقرَّر انطلاقها في الساعة 2:45 بعد الظهر بتوقيت غرينتش (3:45 بعد الظهر بتوقيت وسط أوروبا).