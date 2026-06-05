FIFA يُعلن Salesforce شريكاً داعماً لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ وكأس العالم للسيدات FIFA 2027™

أصبحت منصة Salesforce لإدارة علاقات العملاء، والرائدة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، داعماً رسمياً لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ في أمريكا الشمالية وأوروبا وكأس العالم للسيدات FIFA 2027™ في أمريكا الشمالية والبرازيل المستضيفة

ستضطلع Salesforce بدور محوري في سير إجراءات البطولة والتواصل مع المشجعين في كافة المدن المستضيفة

ستوفر الحلول التكنولوجية التي تُتيحها منصة Salesforce، مثل برنامجي Agentforce 360 وSlack، دعماً للكوادر العاملة في مجالات إدارة القوى العاملة وعمليات البطولة والتواصل الرقمي

يسرّ FIFA الإعلان عن انضمام منصة Salesforce لإدارة علاقات العملاء صاحبة الصدارة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي كداعم رسمي لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ وكأس العالم للسيدات FIFA 2027™.

وبموجب هذه الشراكة، ستدعم منصة Salesforce مجموعة من الخدمات العملية وخدمات المشجعين في البطولتين، بحيث سيوفّر برنامجا Agentforce 360 وSlack الدعم لـ FIFA لإتاحة تجربة سلسة للجماهير والمتطوعين والسلطات في المدن المستضيفة والموردين والجهات الفاعلة الأخرى في البطولة.

وبينما يستعد FIFA لتنظيم أكبر نسخة في تاريخ بطولة كأس العالم FIFA™ بكندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية بدءاً من يوم الخميس 11 يونيو/حزيران، ستوفّر منصة Salesforce الدعم للقوى العاملة وعمليات البطولة والتواصل مع الجهات الفاعلة في المدن المستضيفة الـ 16. كما ستساهم حلول منصة Salesforce في مبادرات التواصل مع الجماهير قبل انطلاق نسخة العام المقبل من كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™.

وبمناسبة هذا الإعلان، قال مدير الأعمال التجارية لدى FIFA رومي جاي: "يتطلّب (تنظيم) أعظم البطولات وقوف أفضل الشركات إلى جانبنا. ومن شأن ما تتمتّع به منصة Salesforce من خبرة وحلول تكنولوجية أن يساعدنا على تنظيم هاتين البطولتين المهمتين، والتواصل مع المنتخبات المشارِكة والمدن المستضيفة والمتطوعين والشركاء والمشجعين من خلال حلول رقمية مبتكَرة. كما يسرنا الترحيب بـ Salesforce كداعم رسمي لبطولتي كأس العالم FIFA 2026 وكأس العالم للسيدات FIFA 2027".

من جهته، قال رئيس ومدير التسويق لدى منصة Salesforce: "كرة القدم هي لعبة العالَم بأسره، وتجذب مليارات الأشخاص من خلال ما يتقاسمونه من شغف وذكريات لا تُنسى. يشرِّفنا أن تدعم تكنولوجيا Salesforce اثنين من أبرز الأحداث الرياضية في العالم. ونتطلّع معاً إلى توفير تجارب أكثر سلاسة في التواصل مع المشجعين والمدن المستضيفة والجهات الفاعلة، وفي الوقت نفسه إظهار القدرات الكامنة في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي على الساحة العالمية".

وتأتي هذه الشراكة لتعكس تركيز FIFA المتواصل على توظيف ما تتيحه التكنولوجيا والابتكارات لتحسين تجربة تنظيم البطولات، وتعزيز آفاق التعاون مع الجهات المعنية، وتحسين تجربة المشجعين في كافة مراحل دورة حياة البطولة.