تعاونٌ بين FIFA وفرقة رولينغ ستونز عشية انطلاق منافسات كأس العالم FIFA 2026™ للاحتفاء بكرة القدم والموسيقى والثقافة

تشمل الشراكة ثلاثة إصدارات محدودة من أسطوانات الفينيل لفرقة رولينغ ستونز، ونسخة بتوزيع جديد ضمن الألبوم الرسمي لكأس العالم FIFA 2026™
يأتي هذا التعاون في إطار شراكة FIFA الاستراتيجية المستمرة مع مجموعة يونيفرسال الموسيقية، والهادفة إلى الربط بين كرة القدم العالمية وجمهور الموسيقى من خلال FIFA Sound
من المؤكد أن يحظى هذا التعاون بإقبال مشجعي المستديرة الساحرة عشية انطلاق منافسات كأس العالم FIFA 2026، أكبر بطولة في تاريخ كرة القدم
عشية انطلاق منافسات كأس العالم FIFA 2026™، وفي احتفاء يجمع بين الثقافة والإبداع والروح الجماهيرية العالمية، أعلن FIFA وفرقة رولينغ ستونز عن تعاون تاريخي يجمع بين الجهة الناظمة لشؤون المستديرة الساحرة حول العالم وظاهرة أسطورية في مجال الموسيقى. وبموجب هذه الشراكة، سيتم تصميم ثلاثة أغلفة محدودة الإصدار لأسطوانات فينيل خاصة بكأس العالم FIFA 2026™ لألبوم فرقة رولينغ ستونز المرتقب Foreign Tongues، الصادر عن Capitol Records، إلى جانب نسخة خاصة بتوزيع جديد من الأغنية الجديدة للفرقة In the Stars، المدرجة في الألبوم الرسمي لكأس العالم FIFA 2026™. واحتفاءً بهذا التعاون، ستُطرح قريباً مجموعة من الملابس والقبعات والمنتجات التذكارية لتكون متاحة للشراء أمام جماهير كرة القدم. وبمناسبة هذا الإعلان، قال مدير قسم FIFA المعني بالأعمال التجارية رومي جاي: "كأس العالم FIFA هو أكبر حدث على وجه الأرض، ويوحِّد مليارات الأشخاص من خلال كرة القدم والثقافة وروح الاحتفال معاً. يسرّنا في هذه المناسبة العالمية الفريدة أن نرحِّب بفرقة رولينغ ستونز التي ستضفي على تجربة البطولة طاقةً ومشاعر وهوية موسيقية مميزة تتحلّى بها واحدة من أكثر الفرق الموسيقية شهرة. يحتفي هذا التعاون بالصلة القوية التي تربط بين كرة القدم والموسيقى، وبتجارب لا تنسى ستُتيحها للجماهير حول العالَم".
تجدر الإشارة إلى أن أغلفة أسطوانات الفينيل الخاصة بفرقة رولينغ ستونز، والمصممة خصيصاً لهذه المناسبة، تتضمن أعمالاً فنية تمزج بين الصور الأيقونية للفرقة وعناصر التصميم الخاصة بكأس العالم FIFA 2026™، وستُنتج هذه الإصدارات بكميات محدودة، لتكون قطعاً تذكارية قابلة للاقتناء تخلّد لحظة تاريخية تصبح فيها إحدى أشهر الفرق الموسيقية في العالم جزءاً من أكبر بطولة في تاريخ كرة القدم. وتأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين FIFA ومجموعة يونيفرسال الموسيقية، والهادفة إلى تعزيز الصلات بين عالَمي كرة القدم والموسيقى من خلال FIFA Sound.