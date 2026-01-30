أرامكو راعياً رسمياً للنسخة الافتتاحية من كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™

ستكون شركة أرامكو الراعي الرسمي للمرحلة النهائية من النسخة الأولى للمسابقة الجديدة التي تُتوج الفريق النسائي المتربع على عرش القارات، والمقامة في لندن حتى 1 فبراير/شباط 2026

تندرج هذه الشراكة في إطار التعاون طويل الأمد بين FIFA وأرامكو في مجال تطوير كرة القدم للسيدات

سيتنافس ناديا آرسنال الإنجليزي وكورينثيانز البرازيلي على لقب بطل القارات في فئة السيدات، علماً أن تذاكر مواجهة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية متاحة الآن عبر FIFA.com/tickets

تم تعيين أرامكو راعياً رسمياً في مجال الطاقة للنسخة الافتتاحية من كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™، التي ستُختتم أحداثها يوم الأحد 1 فبراير/شباط 2026 في العاصمة البريطانية لندن بتتويج أول بطل للقارات في تاريخ اللعبة النسائية.

ويأتي هذا الاتفاق الجديد بين FIFA وأرامكو امتداداً طبيعياً لجهود الشركة الرامية إلى لعب دور محوري في تطوير كرة القدم للسيدات والنهوض بها، حيث تنخرط أرامكو في تعاون وثيق مع FIFA لدعم البرامج التنموية ذات الصلة، بما يتماشى مع استراتيجية FIFA لكرة القدم للسيدات، ويشمل ذلك المساهمة في مسارات المشاركة وتسليط الضوء أكثر على كرة القدم للسيدات وتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان استدامتها ونموها تجارياً على الساحة الدولية.

وفي هذا الصدد، قالت سارة بوث، مديرة قسم FIFA المعني بكرة القدم للنخبة في فئة السيدات "تعيش كرة القدم للسيدات لحظة في غاية الإثارة، حيث تُتيح هذه البطولة الكبرى الجديدة فرصاً غير مسبوقة للاعبات من أجل التنافس على الساحة العالمية من جهة، وكذلك للجماهير من أجل عيش أفضل تجربة ممكنة في عالم اللعبة النسائية."

وتابعت "تُمثل هذه الشراكة مع أرامكو إشارة قوية على مدى إيماننا الراسخ بمستقبل كرة القدم للسيدات، إذ تُتيح لـFIFA إمكانية رفع مستوى المنافسة وتسريع وتيرة نموها، مع تمكين لعبة السيدات من المواصلة على نفس منوال التطور اللافت الذي حققته على مدى السنوات الأخيرة، حيث نبني معاً الزخم الذي سيُلهم اللاعبات والجماهير عبر العالم."

من جانبها، قالت رانيا بلتاجي رئيسة قسم الرعايات العالمية في أرامكو "تُشكل رعايتنا لبطولة كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات إنجازاً مهماً آخر من إنجازات أرامكو. فانطلاقاً من موقعنا كشريك عالمي رئيسي لـFIFA، نعمل على توفير مزيد من الفرص للنساء من أجل اللعب والنهوض باللعبة."

وأضافت "تزخر أرامكو بتاريخ يدعو للفخر والاعتزاز في مجال توفير الطاقة لمختلف أنحاء العالم، وإلهام طريق التقدم، وتمكين المجتمعات والأفراد، فإن هذه البطولة تُتيح للاعبات منصة مثالية من أجل التألق على الساحة العالمية، والأهم من ذلك أنها تُقدِّم لهن فرصة سانحة لإلهام عدد لا يحصى من نظيراتهن في شتى أنحاء العالم. ويتماشى التزامنا بكرة القدم للسيدات أيضاً مع طموحنا الرامي إلى تعزيز مشاركة الشابات على أوسع نطاق ممكن، وتعزيز مهاراتهن وكفاءاتهن، مع خلق مسارات جديدة للنساء من أجل تحقيق أحلامهن، سواء كُنَّ رياضيات أو مهندسات أو قائدات في مجالهن المهني مستقبلاً."

وتتطلّع الجماهير بفارغ الصبر إلى اكتشاف هوية أول فريق للسيدات يتربّع على عرش القارات، حيث سيكون ملعب آرسنال مسرحاً للمباراة النهائية هذا الأحد في تمام السادسة مساءًا بتوقيت غرينتش (السابعة مساءًا بتوقيت غرينتش)، إذ ستدور رحاها بين آرسنال الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات ونظيره البرازيلي كورينثيانز بطل أمريكا الجنوبية، علماً أن موقعة حسم اللقب ستُقام في أعقاب مباراة تحديد المركز الثالث المقرَّر انطلاقها في الساعة 2:45 بعد الظهر بتوقيت غرينتش (3:45 بعد الظهر بتوقيت وسط أوروبا)، والتي ستجمع بين الجيش الملكي المغربي، الفائز بدوري أبطال أفريقيا للسيدات، والعملاق القادم من الولايات المتحدة، نادي غوثام المتربع على عرش اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.