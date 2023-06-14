FIFA واتحاد البث الأوروبي يمددان اتفاقية بث كأس العالم للسيدات FIFA™ وجددا التزامهما بالنهوض بالكرة النسائية

اتفق FIFA واتحاد البث الأوروبي على تمديد شراكتهما الحالية لحقوق وسائل الإعلام، وهذا ما سيضمن بث النسخة القادمة من كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™ على شبكة التلفزيون المجانية لاتحاد البث الأوروبي في 34 منطقة أوروبية، مع تجديد التزامهما ببث منتظم لمحتوى كرة القدم النسائية حتى خارج أيام البطولة. وتم التوصل إلى مذكرة التفاهم هذه بعد عدة مناقشات أولية جرت بمقر FIFA الشهر الماضي وشارك فيها رئيس FIFA، السيد جياني إنفانتينو، ومدير أعمال FIFA، السيد رومي جاي، وممثلو اتحاد البث الأوروبي بقيادة مديره العام السيد نويل كوران، وستشهد حقوق البث التلفزيوني والرقمي والإذاعي في الاتفاقية الجديدة تعزيزًا لكرة القدم للسيدات أكبر من أي وقت مضى، وهذا ما سيساهم في دعم تطور الرياضة. أعلن الطرفان في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 عن اتفاقية أولية تؤكد بث مجريات بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ مجانًا في 28 منطقة أوروبية، وأضافت إليها الاتفاقية الجديدة المعدلة عدة أسواق أوروبية بما فيها أوكرانيا. وفي هذا الإطار، قال رئيس FIFA، السيد جياني إنفانتينو: "يسر FIFA تمديد اتفاقه مع اتحاد البث الأوروبي لبث النسخة القادمة من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA لتصبح شاملة لأهم خمسة أسواق أوروبية: فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى أوكرانيا، وبذلك نضمن أكبر تغطية للبطولة في أوروبا". وأضاف: "كجزء من هذه الاتفاقية، التزم اتحاد البث الأوروبي بعرض محتوى حول كرة القدم النسائية على شبكات بثه ومنصته الرقمية لمدة ساعة على الأقل كل أسبوع، وسيوفر ذلك فرصة ترويجية إضافية لكرة القدم للسيدات، كما سيساهم في رفع قيمتها التجارية، وهذا ما يتماشى مع التزام FIFA بتطوير الرياضة على المدى الطويل". وقال المدير العام للاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون، السيد نويل كوران: "نحن سعداء جدا لأننا تمكنا من الاستفادة من هذه العلاقة الناجحة الوطيدة والمديدة مع FIFA لضمان حقوق البث نيابة عن أكبر القنوات العامة في أوروبا، إذ تُعتبر كأس العالم للسيدات FIFA أحد أكثر الأحداث المثيرة والأسرع نموًا في عالم الرياضة، ونحن ملتزمون بالعمل جنبًا إلى جنب مع FIFA لضمان تمتّع أكبر عدد ممكن من الناس بلعبة السيدات في جميع أنحاء أوروبا، كما أننا نرى في كرة القدم للسيدات محورا أساسيا لاستراتيجيتنا القارية وأحد أركان المنصة الرقمية الجديدة التي نأمل إطلاقها العام المقبل". وسيتعاون أعضاء اتحاد البث الأوروبي، بما فيهم ARD/ZDF (ألمانيا) وBBC/ITV (المملكة المتحدة) وFrance Télévisions وRAI (إيطاليا) وRTVE (إسبانيا) في تسويق البطولة عبر جميع قنواتهم كجزء من استراتيجية اتحاد البث الأوروبي طويلة الأمد لتعزيز تطوّر كرة القدم النسائية في أوروبا وخارجها، وشهدت هذه الاتفاقية مشاركة BBC وITV لأول مرة في حقوق بث كأس العالم للسيدات في المملكة المتحدة، في حين سترجع البطولة إلى الشاشات الفرنسية العامة (France Televisions) بعد استعادتها لحقوق البث من الشبكات التجارية، كما ستستفيد أوكرانيا من عرض عضو اتحاد البث الأوروبي (UAPBC) لمباريات البطولة على شاشاتها. تواصل الاتفاقية الجديدة في إثبات نجاح الشراكة بين FIFA واتحاد البث الأوروبي بعد أن تمكنت من بث بطولة كأس العالم للسيداتFIFA 2019™، حيث تم تسجيل أرقام مشاهدة قياسية في أوروبا خلال تغطيتهما لهذا الحدث الذي يعد لحظة تاريخية في عالم الرياضة النسائية. تعتبر بطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™ أول بطولة تُقام في نصف الكرة الجنوبي وتستضيفها منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وستضم 32 منتخبا، بعد زيادة ثماني دول عن نسخة 2019، وستتألف من 64 مباراة أولها يوم الخميس 20 يوليو/ تموز 2023، وآخرها المباراة النهائية على استاد أستراليا بسيدني/غاديجال يوم الأحد الموافق لـ 20 أغسطس/ آب 2023. قائمة المناطق التي سيبث فيها اتحاد البث الأوروبي مباريات بطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™: ألبانيا، النمسا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، التشيك، استونيا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، المجر، أيسلندا، أيرلندا (جمهورية أيرلندا)، إيطاليا، كوسوفو، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، مولدوفا، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، رومانيا، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، والمملكة المتحدة.