يُسمح حالياً باستخدام نظامين مختلفين لتقنية حكم الفيديو المساعد: النظام الشامل، الذي تُستخدم فيه أربع كاميرات على الأقل ويمكن أن تصل الكاميرات المُستخدَمة إلى عدد غير محدود؛ والنظام المُبسَّط لتقنية حكم الفيديو المساعد، الذي تُستخدم فيه أربع إلى ثماني كاميرات ويتعيَّن فيه على حُكَّام الفيديو المساعدين أنفسهم تشغيل النظام بالكامل.