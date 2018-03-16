مقدمة
نصَّت قوانين لعبة كرة القدم على اعتماد نظام حكم الفيديو المساعد لأول مرة في نسخة 2018-2019، حيث يُقَيِّم FIFA الجوانب التقنية لمختلف الأنظمة التي تعمل بتكنولوجيا حكم الفيديو المساعد، وذلك من خلال برنامج FIFA لتقييم جودة تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد.
يُسمح حالياً باستخدام نظامين مختلفين لتقنية حكم الفيديو المساعد: النظام الشامل، الذي تُستخدم فيه أربع كاميرات على الأقل ويمكن أن تصل الكاميرات المُستخدَمة إلى عدد غير محدود؛ والنظام المُبسَّط لتقنية حكم الفيديو المساعد، الذي تُستخدم فيه أربع إلى ثماني كاميرات ويتعيَّن فيه على حُكَّام الفيديو المساعدين أنفسهم تشغيل النظام بالكامل.
حرصاً على تقديم الدعم اللازم لمنظمي المسابقات في العمل بتقنية حكم الفيديو المساعد، أنشأ كل من FIFA ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) برنامج المساعدة في التنفيذ والاعتماد (IAAP)، الذي يتيح تطبيق نفس المعايير عند بدء العمل بنظام حكم الفيديو المساعد في منافسة جديدة، مما يساعد على مواجهة تحديات تطبيق النظام والإشراف على برامج التدريب المخصَّصة للفاعلين المشاركين في استخدامه ونشره.