تُشكل أرضية اللعب عاملاً جوهرياً في أية مباراة كرة القدم، ولذلك يجب أن تكون في حالة جيدة من أجل سلامة اللاعبين وليتمكّنوا من تقديم أفضل أداء لهم. وفي عالم كرة القدم الاحترافية، لا تتعلّق جودة أرضية اللعب بتجربة اللاعبين فحسب، بل كذلك بالانطباع الذي تتركه لدى المشاهدين عبر التلفاز، والذي يمكن أن يؤثر على صورة البطولة. وإدراكاً منها لأهمية أرضيات اللعب ذات الجودة العالية، تبذل الأندية ومنظمو البطولات جهوداً كبيرة لتجهيز الأرضيات وصيانتها لتكون على أعلى مستوى. يقدم برنامج FIFA للجودة لأرضيات اللعب من العشب الطبيعي إجراءات اختبار موحدة ونظاماً لإعداد التقارير، بحيث يمكن للأندية ومنظمي البطولات استخدام نفس المعايير لمقارنة جودة أرضيات اللعب من العشب الطبيعي.