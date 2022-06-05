رئيس FIFA يكشف عن البطاقة الخضراء لكوكب الأرض

الرئيس إنفانتينو يطلق نداءً بمناسبة اليوم العالمي للبيئة
وجه طلباً للعالم من أجل حماية البيئة وإنقاذ كوكب الأرض
يجدد FIFA التزامه بهدفه بأن يجعل كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ خالية من الكاربون
مع اقتراب موعد انطلاق فعاليات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ ، بعث رئيس FIFA السيد جياني إنفانتينو برسالة مسجلة وهو يحمل "بطاقة خضراء من أجل كوكب الأرض" بغية التحسيس بأهمية حماية البيئة. وتأتي هذه الرسالة ضمن فعاليات اليوم العالمي للبيئة – الذي يحتفى به في 5 يونيو/حزيران – والذي يعد المناسبة الأهم الذي تشجع من خلاله الأمم المتحدة الوعي والعمل في خدمة هذه القضية الهامة جداً. وصرح جياني إنفانتينو في رسالته المصورة "بصفتي رئيس FIFA، وفي يوم الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، أطلب من كل شخص يحب كرة القدم ويهتم للبيئة أن يشهر بطاقة خضراء FIFA من أجل كوكب الأرض." وأضاف: "سيقوم FIFA بدوره حيث يهدف إلى جعل نهائيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ خالية من الكاربون. لذلك فأنا أطلب منكم جميعاً أن ترفعوا بطاقة FIFA الخضراء من أجل كوكب الأرض وتسجلوا رسالة قصيرة تخبروننا فيها عما ستقومون به من أجل البيئة لإنقاذ عالمنا، وانشروه على وسائل التواصل الاجتماعي. لنساهم في هذا المجهود!"
ويطلب رئيس FIFA من الجميع أن يدعموا هذه الحملة عبر إعداد رسائلهم المصورة الخاصة تحت شعار "بطاقة خضراء من أجل كوكب الأرض" حيث يتحدثون عن العمل الذي سيقومون به من أجل حماية البيئة ويطلبون من الآخرين أن يقوموا بنفس الشيء. وكان FIFA قد أصدر في نوفمبر/تشرين الثاني استراتيجية FIFA الخاصة بالمناخ خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26) وأكد على التزامه أمام إطار اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ – الرياضات من أجل إطار للعمل من أجل المناخ، ويضم الالتزام بالتقليل من الانبعاثات بنسبة 50 في المائة مع حلول سنة 2030، على طريق التخلص منها نهائياً مع حلول سنة 2040.