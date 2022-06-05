رئيس FIFA يكشف عن البطاقة الخضراء لكوكب الأرض

مع اقتراب موعد انطلاق فعاليات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ ، بعث رئيس FIFA السيد جياني إنفانتينو برسالة مسجلة وهو يحمل "بطاقة خضراء من أجل كوكب الأرض" بغية التحسيس بأهمية حماية البيئة. وتأتي هذه الرسالة ضمن فعاليات اليوم العالمي للبيئة – الذي يحتفى به في 5 يونيو/حزيران – والذي يعد المناسبة الأهم الذي تشجع من خلاله الأمم المتحدة الوعي والعمل في خدمة هذه القضية الهامة جداً. وصرح جياني إنفانتينو في رسالته المصورة "بصفتي رئيس FIFA، وفي يوم الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، أطلب من كل شخص يحب كرة القدم ويهتم للبيئة أن يشهر بطاقة خضراء FIFA من أجل كوكب الأرض." وأضاف: "سيقوم FIFA بدوره حيث يهدف إلى جعل نهائيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ خالية من الكاربون. لذلك فأنا أطلب منكم جميعاً أن ترفعوا بطاقة FIFA الخضراء من أجل كوكب الأرض وتسجلوا رسالة قصيرة تخبروننا فيها عما ستقومون به من أجل البيئة لإنقاذ عالمنا، وانشروه على وسائل التواصل الاجتماعي. لنساهم في هذا المجهود!"