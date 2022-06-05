قبل انطلاق فعاليات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ وفي يوم 5 يونيو/حزيران 2023، بعث رئيس FIFA السيد جياني إنفانتينو برسالة مسجلة وهو يحمل "بطاقة خضراء من أجل كوكب الأرض" بغية نشر الوعي بأهمية حماية البيئة. وكانت هذه الرسالة ضمن فعاليات اليوم العالمي البيئة والذي يعد المناسبة الأهم الذي تشجع من خلاله الأمم المتحدة الوعي والعمل في خدمة هذه القضية الهامة جداً. وطلب رئيس FIFA من الجميع أن يدعموا هذه الحملة عبر إعداد رسائلهم المصورة الخاصة تحت شعار "بطاقة خضراء من أجل كوكب الأرض" حيث يتحدثون عن العمل الذي سيقومون به من أجل حماية البيئة ويطلبون من الآخرين أن يقوموا بنفس الشيء. وكان FIFA قد أصدر استراتيجية FIFA المناخية خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26) في اسكتلندا وأكد على التزامه أمام إطار اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ - العمل الرياضي من أجل المناخ، ويضم الالتزام بالتقليل من الانبعاثات بنسبة 50 في المائة مع حلول سنة 2030، على طريق التخلص منها نهائياً مع حلول سنة 2040*.