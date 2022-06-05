رئيس FIFA يكشف عن البطاقة الخضراء لكوكب الأرض

بطاقة FIFA الخضراء لكوكب الأرض

قبل انطلاق فعاليات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ وفي يوم 5 يونيو/حزيران 2023، بعث رئيس FIFA السيد جياني إنفانتينو برسالة مسجلة وهو يحمل "بطاقة خضراء من أجل كوكب الأرض" بغية نشر الوعي بأهمية حماية البيئة. وكانت هذه الرسالة ضمن فعاليات اليوم العالمي البيئة والذي يعد المناسبة الأهم الذي تشجع من خلاله الأمم المتحدة الوعي والعمل في خدمة هذه القضية الهامة جداً. وطلب رئيس FIFA من الجميع أن يدعموا هذه الحملة عبر إعداد رسائلهم المصورة الخاصة تحت شعار "بطاقة خضراء من أجل كوكب الأرض" حيث يتحدثون عن العمل الذي سيقومون به من أجل حماية البيئة ويطلبون من الآخرين أن يقوموا بنفس الشيء. وكان FIFA قد أصدر استراتيجية FIFA المناخية خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26) في اسكتلندا وأكد على التزامه أمام إطار اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ - العمل الرياضي من أجل المناخ، ويضم الالتزام بالتقليل من الانبعاثات بنسبة 50 في المائة مع حلول سنة 2030، على طريق التخلص منها نهائياً مع حلول سنة 2040*.

* بصفتها موقّعة على إطار عمل الرياضة من أجل المناخ التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يُطلب من المنظمات الالتزام بتحقيق أهداف مناخية محددة تتمثل في خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030 والسعي إلى تحقيق صافي الصفر بحلول عام 2040.

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رئيس FIFA يُظهر البطاقة الخضراء لكوكب الأرض

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فاطمة سامورا تُظهر البطاقة الخضراء لكوكب الأرض

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نعومي كابل تُظهر البطاقة الخضراء لكوكب الأرض

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لاعبو منتخب السنغال يُظهرون البطاقة الخضراء لكوكب الأرض

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بيليه يُظهر البطاقة الخضراء لكوكب الأرض

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ماكي سال يُظهر البطاقة الخضراء لكوكب الأرض

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آرسين فينغر يُظهر البطاقة الخضراء لكوكب الأرض

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٥ يونيو ٢٠٢٢
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إيشا جوهانسن تُظهر البطاقة الخضراء لكوكب الأرض

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يوسو ندور يُظهر البطاقة الخضراء لكوكب الأرض

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جيلسون فيرنانديز يُظهر البطاقة الخضراء لكوكب الأرض

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بييرلويجي كولينا يُظهر البطاقة الخضراء لكوكب الأرض

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٥ يونيو ٢٠٢٢
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خابي لامي يُظهر البطاقة الخضراء لكوكب الأرض

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أليكس مورغان تُظهر البطاقة الخضراء لكوكب الأرض

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٥ يونيو ٢٠٢٢
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ماكسي رودريغيز يُظهر البطاقة الخضراء لكوكب الأرض

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تيوفيلو كوبياس يُظهر البطاقة الخضراء لكوكب الأرض

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١٥ يونيو ٢٠٢٢
استراتيجية المناخ

ما الذي يقوم به FIFA؟

تقليص الانبعاثات

تهدف استراتيجية FIFA للمناخ إلى تقليص انبعاثات غاز الدفيئة من أنشطته، بما في ذلك كأس العالم وكافة بطولات FIFA الأخرى، بمعدل النصف بحلول عام 2030، والوصول إلى عدم توليد أية انبعاثات بحلول عام 2040*، بالإضافة إلى توفير حلول تحمي التنوّع الحيوي والموارد الطبيعية.

تعويض انبعاثات الكربون

بالنسبة إلى كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، التزم FIFA بتنظيم نسخة من كأس العالم محايدة الكربون بشكل كامل، وأن يترك، بالتعاون مع الشركاء المحليين، إرثاً إيجابياً لحماية البيئة.

حماية البيئة

ينسجم هذا الموقف مع رؤية رئيس FIFA للفترة 2020-2023 لجعل كرة القدم عالمية بحق. وينصّ الهدف الحادي عشر على وجوب أن تترك كرة القدم أثراً على المجتمع من خلال القوة التي تتمتع بها الرياضة، ويعني هذا توفير حلول لحماية البيئة والمناخ.

ما الذي يتوجب عليّكم القيام به؟

إن كنتم ستحضرون فعاليات من تنظيم FIFA، ينصح FIFA بالتعاد بتقليص انبعاثات الكربون الناتجة عن ذلك وحماية المناخ. ينسجم هذا مع مبادرة أطلقها FIFA يوم الأحد 5 يونيو/حزيران 2022 فيما يتعلق بأصحاب تذاكر كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.

  • الرجاء التعهد بتقليل انبعاثاتكم من الكربون، وإقناع عائلاتكم وأصدقائكم على القيام بالمثل...

  • بوسعكم تقليل عدد السفرات جواً، واستخدام وسائل النقل العامة والدراجة الهوائية أكثر.

  • بوسعكم تناول كمية أقل من اللحوم، وكمية أكبر من النباتات.

  • بوسعكم شراء منتجات محلية والتحوّل إلى الطاقة النظيفة... والكثير من الخطوات الأخرى.

هناك الكثير من المشاريع والحملات العظيمة حول العالم التي يمكن أن تساعدكم على تقليل انبعاثات الكربون.

بادروا بالبحث عن المنظمات المحلية المهتمة بالحفاظ على المناخ، واكتشفوا كيفية تقليص الانبعاثات الناتجة عنكم، وتطلّعوا لبناء مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للأجيال المقبلة.

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