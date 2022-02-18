كل ما يجب عليك أن تعرفه
الوقاية هي اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الآخرين من الأذى أو الإساءة باتخاذ تدابير وقائية معهم والاستجابة بالطريقة المناسبة لمخاوفهم من أجل تعزيز رفاههم، فهي تعني بذل الجهود من أجل تحديد المخاطر ومعالجتها ومنع حدوث أي نوع من أنواع الأذية أو الإساءة، سواء أكانت جسدية أو جنسية أو عاطفية أو إهمال أو اتجار أو استغلال... كما يقصد بها وجود أنظمة سارية ومناسبة لمعالجة المخاوف والاستجابة لها كما ينبغي. تعد حماية الأطفال جزءاً لا يتجزأ من وقايتهم، وترمز إلى الإجراء المتخذ في الاستجابة للقلق الذي يساورهم، أو لما يعانون منه أو قد يتعرضون له من أذى أو سوء المعاملة، ويتطلب الأمر إحالة إلى المكاتب المتخصصة في حماية الطفل ووكالات إنفاذ القانون والمنظمات المحلية المتخصصة والمدربة على تقديم المشورة وإدارة مثل هذه القضايا كلما نشأت مخاوف بشأن رفاهية الطفل.
إن الوقاية مسؤولية تقع على عاتق الجميع، فكلنا ملزمون بحماية حقوق الآخرين والحفاظ على رفاههم في كرة القدم. إضافة إلى ذلك فإن FIFA يولي اهتماماً خاصاً بحماية حقوق ومصالح الأطفال (كل من هم دون سن 18 سنة) والشباب (الأطفال الأكبر سناً كالمراهقين) وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وكذلك البالغين أو "البالغين المعرضين للخطر" الذين عرّفهم FIFA على أنهم أشخاص يحتاجون لاهتمام خاص في ظل ظروف معينة ونتيجة للبيئة المحيطة بهم، إذ قد يتعرضون لخطر سوء المعاملة أو الاستغلال أو الإهمال في كرة القدم.
من بين التدابير الوقائية التي وضعها FIFA هو إصدار مدونة قواعد السلوك الخاصة بالوقاية ومكافحة التمييز ليلتزم بها كل الحاصلين على اعتمادات FIFA، ويمكن تنزيلها من هنا. تحدد مدونة قواعد السلوك المبادئ والمعايير المتعلقة بالوقاية ومكافحة التمييز المتوقعة من كل شخص يتقدم بطلب الحصول على بطاقة الاعتماد ليستخدمها في إحدى منافسات FIFA، ويجب على كل المتقدمين بالطلبات تأكيد التزامهم المطلق بالقيم الواردة في مدونة قواعد السلوك الخاصة بالوقاية ومكافحة التمييز وامتثالهم في كل الأوقات بالأحكام المنصوص عليها في هذه الوثيقة، كما يجب على أصحاب الطلبات أن يصرحوا بأنهم لم يُدانوا من قبل بارتكاب أي جريمة جنسية أو جريمة عنف أخرى ضد أي طفل أو شاب أو شخص كبير ضعيف، وأنهم لم يُستبعدوا من قبل أو يُمنعوا من العمل مع هذه الفئات في أي بلد من البلدان، وتقدم مدونة قواعد السلوك الخاصة بالوقاية ومكافحة التمييز معلومات محددة للغاية حول ما هو متوقع من كل شخص يحمل اعتماد FIFA، سواء من حيث السلوكيات التي لن يتم التسامح معها في منافسات FIFA أو العواقب المترتبة على فعلها.
المخاوف الوقائية هي المخاوف الناشئة بخصوص سلامة أو رفاهية شخص ما بعد سماع أو رؤية ما يتعرض له أو بعد تلقي معلومات بأي وسيلة أخرى، وبالتالي فإنها ترمز إلى القلق الذي يجب الإبلاغ عنه، وقد تتعلق هذه المخاوف بالأذى الفعلي أو الإساءة، كما قد تكون حول المواقف التي تزيد من خطر حدوث ضرر أو إساءة مستقبلية، وبشكل أدق، ستُعتبر كل انتهاكات مدونة قواعد السلوك الخاصة بالوقاية ومكافحة التمييز FIFA مخاوفاً تُتّخذ إجراءات بشأنها عند الإبلاغ عنها. تذكّر أن عدم اتخاذ إجراء بخصوص التحرش أو الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال لا يعتبر خياراً بين يديك.
نحن نتفهم القلق والتوتر الذي قد ينتابك لحظة تعرفك على مخاوف أو شكوك أو مزاعم بوجود سوء السلوك في كرة القدم - خاصة إذا كان الأمر يؤثر عليك أو يتعلق بطفل ما - ومع ذلك، يبقى التبليغ عن المخاوف أمراً ضرورياً لمنع تعرض الطفل للأذى أو لخطر الأذى، وكذلك لضمان التعامل مع المخاوف بالشكل الصحيح والمناسب، إذ يقع على عاتقنا جميعاً واجب الإبلاغ عن الانتهاكات في كرة القدم، ويلتزم الكثير من البالغين في العديد من دول العالم بموجب القانون بإبلاغ السلطات عن أي اشتباه في وجود إساءة معاملة للأطفال، ونذكرك بأنه ليس من واجبك التأكد من حدوث الإساءة ولا التحقيق فيها، وإنما التبليغ عنها لأهل الاختصاص، فكل شخص يبلغ عن مخالفات محتملة أو أسباب داعية للقلق بحسن نية (أي بتقديم جميع المعلومات التي يعرفها) سيتلقى الدعم الكامل من FIFA حتى ولو أثبتت لجنة الأخلاقيات المستقلة أو السلطات المحلية لاحقاً أن ادعاءه كان خاطئاً. إن كنت أنت من يعاني من التحرش أو الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال في سياق هذه المنافسة، فإننا هنا لمساعدتك، ويُمكنك الإبلاغ عن مخاوفك باستخدام إحدى قنوات الإبلاغ المتوفرة. إذا كنت تعرف شخصاً ما خاصة إذا كان طفلاً أو بالغاً معرضاً لخطر المعاناة من التحرش أو الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال في سياق هذه المنافسة، فإننا نطلب منك إبلاغنا باستخدام إحدى قنوات الإبلاغ المتوفرة حتى نتمكن من مساعدتك.