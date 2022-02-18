نحن نتفهم القلق والتوتر الذي قد ينتابك لحظة تعرفك على مخاوف أو شكوك أو مزاعم بوجود سوء السلوك في كرة القدم - خاصة إذا كان الأمر يؤثر عليك أو يتعلق بطفل ما - ومع ذلك، يبقى التبليغ عن المخاوف أمراً ضرورياً لمنع تعرض الطفل للأذى أو لخطر الأذى، وكذلك لضمان التعامل مع المخاوف بالشكل الصحيح والمناسب، إذ يقع على عاتقنا جميعاً واجب الإبلاغ عن الانتهاكات في كرة القدم، ويلتزم الكثير من البالغين في العديد من دول العالم بموجب القانون بإبلاغ السلطات عن أي اشتباه في وجود إساءة معاملة للأطفال، ونذكرك بأنه ليس من واجبك التأكد من حدوث الإساءة ولا التحقيق فيها، وإنما التبليغ عنها لأهل الاختصاص، فكل شخص يبلغ عن مخالفات محتملة أو أسباب داعية للقلق بحسن نية (أي بتقديم جميع المعلومات التي يعرفها) سيتلقى الدعم الكامل من FIFA حتى ولو أثبتت لجنة الأخلاقيات المستقلة أو السلطات المحلية لاحقاً أن ادعاءه كان خاطئاً. إن كنت أنت من يعاني من التحرش أو الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال في سياق هذه المنافسة، فإننا هنا لمساعدتك، ويُمكنك الإبلاغ عن مخاوفك باستخدام إحدى قنوات الإبلاغ المتوفرة. إذا كنت تعرف شخصاً ما خاصة إذا كان طفلاً أو بالغاً معرضاً لخطر المعاناة من التحرش أو الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال في سياق هذه المنافسة، فإننا نطلب منك إبلاغنا باستخدام إحدى قنوات الإبلاغ المتوفرة حتى نتمكن من مساعدتك.