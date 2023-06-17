خدمة الحماية من الإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي FIFA

التصدي للإساءة الإلكترونية خلال كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

مستويات الإساءة
توجهات وتحليلات
الإجراءات الفعلية

بعد أن كشف أحد التقارير المستقلة عن تعرّض أكثر من نصف اللاعبين المشاركين في مباريات نصف نهائي ونهائي بطولتي كأس أوروبا 2020 وكأس الأمم الأفريقية 2021 للإساءة الإلكترونية على اختلاف أشكالها، كان من الضروري إدراج خدمة الحماية من الإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي في بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، وبفضل عمليات التبليغ والتعامل النشط لهذه الخدمة مع الرسائل المسيئة نيابةً عن اللاعبين ومنتخباتهم، استطاع المشاركون في البطولة التركيز على أداء دورهم كما ينبغي في أعظم عرض كروي على وجه الأرض.

LUSAIL CITY, QATAR - NOVEMBER 22: The LED board shows the 'No Discrimination' message at half time during the FIFA World Cup Qatar 2022 Group C match between Argentina and Saudi Arabia at Lusail Stadium on November 22, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Catherine Ivill/Getty Images)
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خدمة الحماية من الإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي - تحليل كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

خدمة الحماية من الإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

مليون

منشوراً وتعليقاً تم تحليله

ألف

تعليق تم إخفاؤه

ألف

منشور تم تحديده بواسطة الذكاء الاصطناعي وراجعه مختصون

ألف

منشور تم التأكد من أنه مسيء وتم الإبلاغ عنه إلى المنصات

الف

حساباً شخصياً اكتُشف أنها تنشر رسائل مسيئة

حساب استدعى اتخاذ إجراءات في العالم الحقيقي

مستويات الإساءة

التمييز جريمة. ويمكننا بفضل هذه الأداة أن نحدّد الجناة ونبلّغ السلطات عنهم حتى تتم معاقبتهم على أفعالهم، فموقفنا واضح: نحن نرفض التمييز.

جياني إنفانتينو
رئيس FIFA

توجهات وتحليلات

كرة القدم مسؤولة عن حماية اللاعبين والمجموعات المتضررة في أماكن عملها، لذلك ستستمر FIFPRO بالتعاون مع FIFA، ولكننا لا نستطيع النجاح بمفردنا، فنحن بحاجة إلى دعم من كل الجهات الفاعلة إذا أردنا خلق بيئة أكثر أماناً وأفضل لكرة القدم.

دافيد أغانزو
رئيس FIFPRO

الإجراءات الفعلية

PALERMO, ITALY - MARCH 24: Fans of Italy hold smartphones as the team of Italy arrives at the stadium prior to the 2022 FIFA World Cup Qualifier knockout round play-off match between Italy and North Macedonia at Renzo Barbera Stadium in Palermo, Italy. (Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images)
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خدمة الحماية من الإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي FIFA

آخر تحديث: الجمعة، ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ في ٠٥:٢٤ م