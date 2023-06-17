التصدي للإساءة الإلكترونية خلال كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

كما في بطولتي كأس أمم أوروبا 2020 وكأس الأمم الأفريقية 2021، كانت الأحداث والنتائج على أرضيات الملاعب سبباً للإساءة إلى المنتخبات واللاعبين المشاركين، خاصة في مباريات خروج المغلوب التي تؤدي إلى تأهل فريق وإقصاء الآخر، وغالباً ما تم تحديد توجّهات اللاعبين السياسية أو ظروفهم الشخصية كسبب لشنّ خطاب الكراهية ضدهم. تم تصنيف 26 % من إجمالي الإساءات المكتشفة كـ"إساءات عامة"، في حين نالت الإساءات الجنسية نسبة 17 %، وإساءات التحيز الجنسي 13 %، ورهاب المثلية الجنسية 12 %، إضافة للعنصرية التي بلغت نسبتها 11 % من الإساءات المُكتشفة. أصبح خطاب العنف والتهديد أكثر تطرفاً مع تقدم البطولة، إذ أشارت التعليقات بشكل متزايد إلى عائلات اللاعبين وتعرض الكثير منهم للتهديد والوعيد في حال عودتهم إلى الدولة التي يمثلونها أو التي يلعبون فيها لصالح أنديتهم.