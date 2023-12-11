التعامل مع الإساءة عبر الإنترنت خلال بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™

راقبت الخدمة أكثر من 5.1 مليون منشور وتعليق على منصات X (تويتر سابقاً) وإنستغرام وفيسبوك وتيك توك ويوتيوب طيلة فترة البطولة. رصد النظام 103 آلاف منشور وتعليق يحتوي على لغة قد تنطوي على إساءة أو يمكن استخدامها بشكل مسيء، وخضعت هذه المنشورات والتعليقات لمراجعة مزدوجة قام بها فريق من المحللين الخبراء من أجل تجنّب أي خطأ في الخدمة. أكّدت الخدمة في نهاية المطاف وجود 7085 منشوراً وتعليقاً تحتوي على إساءة أو تمييز أو تهديد، والتي تم بناءً على ذلك الإبلاغ عنها إلى المنصات المعنية بسبب مخالفتها للوائح هذه المنصات التي قامت بحذف المنشورات المسيئة في أغلب الحالات مباشرة بعد استلامها لتبليغ FIFA.