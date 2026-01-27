تعيين حَكَمات نصف نهائي النسخة الأولى من كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™

تم اختيار اثنتي عشرة حَكَمة لإدارة المواجهتين المثيرتين يوم 28 يناير/كانون الثاني في ملعب برينتفورد

سيتم الإعلان قريباً عن الطاقمين التحكيميين لمباراتي النهائي وتحديد المركز الثالث

تضم البطولة أفضل نادٍ من أربع اتحادات قارية، حيث تتنافس الفرق المشارِكة على عرش القارات في كرة القدم للأندية

مع اقتراب موعد المرحلة النهائية للنسخة الأولى من كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™، عيَّنت لجنة حُكام 12 حَكَمة لإدارة مباراتي الدور نصف النهائي.

وستُقام مواجهتا المربع الذهبي يوم الأربعاء 28 يناير/كانون الثاني بملعب برينتفورد في العاصمة البريطانية لندن، حيث ستكون الجماهير على موعد مع موقعة نارية في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش (13:30 بتوقيت وسط أوروبا) بين العملاق القادم من الولايات المتحدة نادي غوثام المتربع على عرش اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، ونظيره البرازيلي كورينثيانز بطل أمريكا الجنوبية، على أن تليها مواجهة مثيرة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش (19:00 بتوقيت وسط أوروبا)، إذ ستدور رحاها بين آرسنال حامل لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات والجيش الملكي المغربي، الفائز بدوري أبطال أفريقيا للسيدات.

وفي هذا الصدد، قالت بيبيانا شتينهاوس-ويب، رئيسة قسم FIFA المعني بالتحكيم في كرة القدم للسيدات "تتشرّف الحَكَمات المعيَّنات بالمشاركة في المرحلة النهائية من هذه المسابقة الرائدة الجديدة، والتي ستشهد تتويج أول فائز بكأس FIFA للأندية البطلة للسيدات. وإنه لمن دواعي سرورنا المساهمة في نمو كرة القدم للسيدات من خلال الاستعانة بحَكَمات متمرسات من مختلف أنحاء العالم."

وفيما يلي قائمة الحَكَمَات الـ12 المُعَيَّنات لإدارة مباراتي الدور نصف النهائي (أربع حَكَمات ساحة، وأربع حَكَمات مساعِدات، وأربع من حَكَمات فيديو)، واللواتي تم اختيارهن من سبعة اتحادات وطنية أعضاء مختلفة.

مباراة نصف النهائي الأولى حَكَمة المباراة: تيس أولوفسون (السويد) الحَكَمات المساعِدات: ألميرا سباهيتش (السويد) ومونيكا برون لوكيبيرغ (النرويج) الحَكَمة الرابعة: إيوليانا ديميتريسكو (رومانيا) حَكَمة نظام الفيديو المساعد: دينيس هيغلر (هولندا) الحَكَمة المساعدة لنظام الفيديو المساعد: كاتالين كولتشار (المجر)

مباراة نصف النهائي الثانية حَكَمة المباراة: يوشيمي ياماشيتا (اليابان) الحَكَمات المساعِدات: ماكوتو بوزونو (اليابان) وإيكي شيهيرو (اليابان) الحَكَمة الرابعة: لارا لي (أستراليا) حَكَمة نظام الفيديو المساعد: كيت جاسيفيتش (أستراليا) الحَكَمة المساعدة لنظام الفيديو المساعد: كيسي ريبيلت (أستراليا)