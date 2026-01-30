تعيين حكام مباريات المركز الثالث ونهائي كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات 2026™

مساعد حكم الفيديو المساعد (VAR): ديانا بيريز (المكسيك) تمثل بطولة كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات 2026™ فصلاً جديداً ومميزاً في تاريخ كرة القدم النسائية للأندية، حيث سيتوج نادٍ واحد بلقب أول بطل قاري للأندية النسائية على الإطلاق. لا تزال التذاكر متاحة، مما يتيح للجماهير فرصة المشاركة في هذه اللحظة التاريخية في عالم كرة القدم النسائية. يمكن حجز المقاعد عبر FIFA.com/tickets.