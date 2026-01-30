تعيين حكام مباريات المركز الثالث ونهائي كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات 2026™

تم تأكيد أسماء حكام مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية لكأس FIFA للأندية البطلة للسيدات 2026™، والتي ستقام على ملعب أرسنال في لندن يوم الأحد 1 فبراير. الحكام المعينون هم كالتالي: مباراة تحديد المركز الثالث: الجيش الملكي المغربي ضد جوثام إف سي - 14:45 بتوقيت غرينتش (15:45 بتوقيت وسط أوروبا)
الحكم: إيدينا ألفيس (البرازيل)
الحكم المساعد الأول: نوزا باك (البرازيل)
الحكم المساعد الثاني: فابريني كوستا (البرازيل)
الحكم الرابع: شارلي ستراوب (البرازيل)
حكم الفيديو المساعد (VAR): دايان مونيز (البرازيل)
مساعد حكم الفيديو المساعد: سالومي دي إيوريو (الأرجنتين)
المباراة النهائية: أرسنال للسيدات ضد كورينثيانز - الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش (19:00 بتوقيت وسط أوروبا)
الحكم: كاتيا غارسيا (المكسيك)
الحكم المساعد الأول: ساندرا راميريز (المكسيك)
الحكم المساعد الثاني: كارين دياز (المكسيك)
الحكم الرابع: كارين هيرنانديز (المكسيك)
حكم الفيديو المساعد (VAR): تاتيانا غوزمان (نيكاراغوا)
مساعد حكم الفيديو المساعد (VAR): ديانا بيريز (المكسيك) تمثل بطولة كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات 2026™ فصلاً جديداً ومميزاً في تاريخ كرة القدم النسائية للأندية، حيث سيتوج نادٍ واحد بلقب أول بطل قاري للأندية النسائية على الإطلاق. لا تزال التذاكر متاحة، مما يتيح للجماهير فرصة المشاركة في هذه اللحظة التاريخية في عالم كرة القدم النسائية. يمكن حجز المقاعد عبر FIFA.com/tickets.