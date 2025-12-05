"نبذل كل الجهود الممكنة": تحضيرات دقيقة للحُكام في الطريق إلى كأس العالم 2026 FIFA™

شارك بيرلويجي كولينا، رئيس لجنة حُكام FIFA، في حلقة نقاش حول التحكيم والابتكار

الاستعدادات لكأس العالم 2026 FIFA™ جارية على قدم وساق منذ نهاية النسخة السابقة من البطولة

شملت عملية الإعداد رصداً دقيقاً لمختلف الجوانب المتعلقة بالحُكام، وتحديداً اللياقة البدنية والصحة والتغذية

سلَّط بيرلويجي كولينا، رئيس لجنة حُكام FIFA، الضوء على ما تتسم به الاستعدادات الجارية لبطولة كأس العالم 2026 FIFA™ من دقة وصرامة واستمرارية، مؤكداً أنه تم بذل كل الجهود الممكنة واستنفاد كافة السبل والوسائل المتاحة لبلوغ أعلى مستوى ممكن من الجاهزية.

وقال كولينا في معرض مداخلته خلال حلقة النقاش التي أقيمت حول التحكيم والابتكار قُبيل القرعة النهائية لكأس العالم 2026 FIFA™ المقرَّرة في العاصمة الأمريكية واشنطن: "إن التطلعات عالية للغاية بشأن الجوانب التحكيمية في كأس العالم 2026 FIFA™ بعد النجاح الكبير الذي حققناه خلال نسخة عام 2022 من نسخة قطر، إذ أصبح سقف المعيار مرتفعاً للغاية، ولم يعد بإمكاننا التراجع بطبيعة الحال."

كما أكد رئيس لجنة حُكام FIFA أن الاستعدادات للنسخة الأولى التي تُجرى بمشاركة 48 منتخباً وطنياً في تاريخ كأس العالم FIFA™ جارية على قدم وساق منذ نهاية النسخة السابقة التي استضافتها قطر. وأوضح كولينا في هذا الصدد "لقد بدأنا العمل على إعداد حُكام المباريات مباشرة بعد انتهاء كأس العالم FIFA التي أُقيمت في قطر، وذلك من خلال الشروع في اختيار مجموعة من المرشَّحين الذين شاركوا في عدد من الندوات التي أقيمت في مناطق مختلفة من العالم، حيث رصدنا باستمرار الحُكام وأداءهم في المسابقات المحلية والقارية أيضاً، كما راقبنا لياقتهم البدنية وصحتهم ونظامهم الغذائي، إذ تم التحقق من كل شيء بهدف تجهيز الحُكام."

وأبرز كولينا أنه من المقرَّر أن يشارك حُكام المباريات المعنيون في حلقات دراسية بمختلف أنحاء العالم خلال النصف الأول من عام 2026، مؤكداً أن لجنة حُكام FIFA ماضية قُدماً في "العمل الحثيث بهدف إعداد الحُكام على الوجه الأمثل."

وأكد كولينا أن طريقة تحضير الحُكام في كرة القدم الحديثة مختلفة تماماً عما كان عليه الحال في السابق، عندما كان هو نفسه حَكَماً دولياً ذائع الصيت، علماً أنه أدار العديد من المباريات في مختلف المسابقات، ومن بينها مسابقة كرة القدم الأولمبية للرجال في أتلانتا 1996.

وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة حُكام FIFA "عندما أستحضر ذكريات مشاركاتي [في تحكيم مباريات كرة القدم] هنا بالولايات المتحدة، حيث كنتُ حاضراً في الألعاب الأولمبية لعام 1996، والتي مرّ عليها زمن طويل، حيث كان ذلك قبل 30 عاماً، وأتذكَر الكيفية التي كنا نعمل بها، أو التي كان يعمل بها الحُكام في نسختي 1998 و2002 من كأس العالم FIFA، واللتين كنتُ [فيهما] ضمن الحُكام الذين وقع عليهم الاختيار، ثم أقارن كل ذلك بطريقة عمل الحُكام اليوم، أو طريقة عملنا مع الحُكام اليوم، فإن الفرق واضح."

وبالفعل، أصبح الحُكام يخضعون لتحضيرات دقيقة وصارمة، تحت إشراف فريق من الخبراء المُتخصِّصين في مختلف المجالات والجوانب ذات الصلة باللعبة حتى يكون على أتم استعداد لإدارة المباريات، وهو ما أشار إليه كولينا بالقول "كل شيء يتم بطريقة احترافية للغاية، حيث نعمل مع كبار المُتخصِّصين في مختلف المجالات، نبذل كل الجهود الممكنة لإعدادهم وتجهيزهم بأفضل طريقة احترافية ممكنة."

وقد بات الابتكار التكنولوجي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعالم التحكيم في كرة القدم، علماً أن كأس العالم للأندية 2025 FIFA شهدت عدداً من التجارب، أبرزها وضع كاميرات على أجسام الحُكام خلال المباريات والتقنية شبه الآلية المتقدمة لتحديد وضعيات التسلل.

ففي إطار برنامج FIFA للابتكار، يوجه FIFA الدعوة للشركات المُتخصِّصة في المجال ومعاهد البحوث ذات الصلة والأفراد المبتكرين لمشاركة الأفكار التي من شأنها الإسهام في تحسين اللعبة، وذلك بإرسال مقترحات عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com.

وفي هذا الصدد، قال مدير الابتكار يوهانس هولزمولر "فيما يتعلق بالتطوير، فإننا نسعى دائماً إلى محاولة الوقوف على المشاكل والتحديات المطروحة. فبالنسبة للمسائل المرتبطة بالتحكيم، مثلاً، نعمل بشكل وثيق مع فريق FIFA الذي يرأسه بيرلويجي، حيث نتباحث بشأن المشكل الفعلي والتحدي الحقيقي الذي ينطوي عليه."