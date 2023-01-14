FIFA.com
بيان إعلامي

الإتحاد الدولي لكرة القدم

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السبت 14 يناير 2023, 18:50
التحكيم

تعيين حُكام مباريات كأس العالم للأندية FIFA المغرب ٢٠٢٢™

أعلنت لجنة حكام FIFA عن أسماء الحكام الذين سيُديرون مباريات بطولة كأس العالم للأندية FIFA المغرب ٢٠٢٢™ التي تنطلق منافساتها في الشهر المقبل، إذ تم بالتعاون مع الاتحادات القارية اختيار 26 حكماً، منهم 6 حُكام ساحة، و12 حكماً مساعِداً، و8 حُكام فيديو. وسيُشارك كافة الحكام الذين تم اختيارهم في ورشة تحضيرية تنطلق في العاصمة الرباط بتاريخ 27 يناير/كانون الثاني الجاري، بينما تنطلق منافسات البطولة في 1 فبراير/شباط 2023 وتستمر حتى 11 من الشهر نفسه. للحصول على المزيد من المعلومات عن البطولة والإطلاع على جدول المباريات، يُرجى زيارة القسم الخاص بهذا الحدث الكروي والمكرّس لأهم بطولة عالمية لأندية كرة القدم، يرجى زيارة موقع FIFA+.

RABAT, MOROCCO - JANUARY 13: FIFA President Gianni Infantino attends the FIFA Club World Cup Morocco 2022 Draw at Auditorium Complexe Mohammed VI de Football on January 13, 2023 in Rabat, Morocco. (Photo by Angel Martinez - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
القرعة ترسم مسار المجد في كأس العالم للأندية FIFA
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جدول مباريات كأس العالم للأندية FIFA المغرب ٢٠٢٢™

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