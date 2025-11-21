"حققوا أحلام أوطانكم"، جياني إنفانتينو معلقًا على مباريات الملحق لكأس العالم FIFA 2026™

أقيمت قرعة بطولة الملحق الفاصل وبطولة الملحق الأوروبي في مقر FIFA

يشارك اثنان وعشرون منتخبًا في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم FIFA 2026™

رئيس FIFA يقول للمنتخبات المشاركة: "أنتم من يصنع أحلام أوطانكم"

شارك رئيس FIFA جياني إنفانتينو في قرعة ملحق كأس العالم 2026 FIFA™ العالمي وتصفيات أوروبا، وأخبر الفِرق الـ 22 المشاركة أنهم يسمحون لبلدانهم بالحلم.

أولا، ستشارك ستة منتخبات من خمس اتحادات قارية في بطولة الملحق في مارس/آذار 2026، وذلك للتنافس على مقعدين في كأس العالم FIFA 2026 المقامة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وقال رئيس FIFA قبل إجراء القرعة في مقر الاتحاد بزيوريخ، سويسرا: "أتمنى لكم كل التوفيق في القرعة، ومن ثم، بالطبع، في المباريات أيضًا. أنتم تجعلون أوطانكم تحلم، وتجعلون شعوبكم تحلم، وتجعلون أطفالكم يحلمون".

وفي الوقت نفسه، سيشارك 16 منتخبًا في الملحق الأوروبي، والذي سيقام أيضًا في مارس/آذار 2026.