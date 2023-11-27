ميامي تحتفي بإطلاق إميليو إستيفان أغنية ’Love Always Wins‘ لكأس العالم 2026 FIFA™

المنتِج الحائز على عدة جوائز Grammy يُقدّم مساهمته في الألبوم الرسمي لكأس العالم 2026 FIFA™

رئيس FIFA جياني إنفانتينو ينضم إلى إستيفان وتاجر الأعمال الفنية غاري نادر للاحتفاء بالإطلاق في مركز غاري نادر للفنون

تؤدي أغنية ’Love Always Wins‘ الفنانة زيما، بمساهمة شاغي والفنان الكوبي سيمافونك

خلال فعالية احتفالية أقيمت في مركز غاري نادر للفنون بمدينة ميامي الأمريكية، تم إطلاق ’Love Always Wins‘، الأغنية الجديدة التي كتبها وأنتجها أسطورة البوب اللاتيني إميليو إستيفان للألبوم الرسمي لكأس العالم 2026 FIFA™.

ففي أجواء محاطة بأعمال من الفن الحديث والمعاصر داخل صالة المعارض الواقعة بحي وينوود آرتس الفني في ميامي، اجتمع ضيوف من عوالم كرة القدم والثقافة والترفيه لمشاهدة العرض الأول للفيديو الموسيقي الخاص بالأغنية.

وشهدت الأمسية أيضاً عروضاً لكل من DJ Africa وJosé Víctor y La Selección وBrazilian & Latin Sounds Co.، الذين قدَّموا طيفاً واسعاً من ملامح التنوع الإيقاعي الذي تتميز به ميامي في أمسية فنية خالدة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "بدأنا الآن نشعر بأجواء ميامي، ومظاهر بالشغف والعواطف وطريقة الاحتفال الفريدة التي نشهدها هنا في ميامي. فعندما نجمع بين الفن والموسيقى وكرة القدم، يتولَّد السحر، وتنطلق الاحتفالات، ونوحّد العالم."

كما أشاد رئيس FIFA برسالة الأغنية، مؤكداً أنها تأتي في الوقت المناسب تماماً، حيث قال في هذا الصدد "أن تُولَد أغنية كهذه، أغنية خاصة لكأس العالم (FIFA)، وخصوصاً للاحتفاء بميامي، وبما تنطوي عليه من أحاسيس في كأس العالم (FIFA)، وأن تُقدَّم بهذه الشحنة العاطفية تحت هذا العنوان، ’Love Always Wins‘، فماذا يُمكن أن نطلب أكثر؟"

وأضاف "’Love Always Wins‘، نوحّد العالم في ميامي، وفي الولايات المتحدة، وفي كندا والمكسيك، والعالم في أمس الحاجة إلى ذلك بكل تأكيد."

يُذكر أن أغنية ’Love Always Wins‘ صدرت أيضاً باللغة الإسبانية تحت عنوان El amor siempre gana، وتؤديها الفنانة زيما، المغنية الصاعدة في عالم موسيقى الريغي الأصيلة، بمساهمات من النجم الجامايكي الأمريكي شاغي والفنان الكوبي سيمافونك، حيث يزخر رصيد الفنانين الثلاثة بتقاليد موسيقية من الدول المضيفة المشتركة والمناطق المجاورة، بما يعكس العمق الثقافي لبطولة كأس العالم 2026 FIFA™ التي تمتد على نطاق واسع عبر كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وقد حملت الأمسية دلالة شخصية عميقة بالنسبة لأسطورة الموسيقى اللاتينية إميليو إستيفان، المولود في كوبا والذي ارتبطت حياته ارتباطاً وثيقاً بمدينة ميامي، حيث أمضى عقوداً في إرساء أُسس هذا اللون الموسيقي، مساهماً في إيصال مجموعة من الفنانين إلى الجمهور العالمي، ومن بينهم زوجته غلوريا إستيفان وريكي مارتن وشاكيرا ومارك أنتوني.

وتحدّث إستيفان بفخر كبير عن المعنى الذي تحمله الأغنية بالنسبة له، وهو الحائز 26 مرة على جائزة Grammy وLatin Grammy، حيث يزخر بمسيرة بدأت مع زوجته في الفرقة الشهيرة Miami Sound Machine، وتأسّست على الطموح والاعتزاز الثقافي، مع التأكيد على أنهما قيمتان لا تتعارضان.

وقال إستيفان، الحاصل أيضاً على وسام الحرية الرئاسي "عندما بدأنا، كان من الصعب جداً أن نطوّر صوتاً جديداً باسم كان الجميع يُريدون تغييره. كان الجميع يريدون تغيير اسم عائلتنا. لم نغيّره لأننا كنا نعتز به."

وأضاف "لقد حققنا أمراً آخر، وآمل أن تكون مسيرتنا مصدر إلهام للأقليات. فلا تسمحوا أبداً لأي شخص بأن يقول لكم إن أموراً معينة لن تنجح، لأنكم إذا عملتم بجد، يُمكنكم أن تثبتوا أننا نعيش في أفضل بلد في العالم كله."

ووصف المُنتِج الموسيقي البارز كأس العالم 2026 FIFA بأنها المنصة المثالية لنشر هذه الرسالة، مؤكداً في هذا السياق "اليوم تنطلق أولى الاحتفالات...فاستعدوا، لأن هناك المزيد في الطريق."

من جانبه، قال غاري نادر، مضيف الأمسية، إن الأغنية والفعالية أظهرتا كيف يُمكن توحيد الناس من خلال شغفهم، مضيفاً في معرض حديثه "الفن وكرة القدم والموسيقى لغات عالمية تملك القدرة على جمع الناس عبر الثقافات والبلدان والأجيال. فالثقافة قادرة على توحيد العالم، وميامي من أقوى الأماكن التي يُمكن أن تُسمع منها هذه الرسالة."

يُذكر أن أغنية ’Love Always Wins‘ تندرج ضمن مبادرة FIFA Sound، وهي مبادرة موسيقية عالمية أُنشئت للاحتفاء بالطاقة الثقافية المحيطة بأكبر حدث رياضي في العالم، حيث يجمع الألبوم الرسمي لكأس العالم 2026 FIFA™ فنانين من قارات وأنماط موسيقية مختلفة، بما يعكس تنوع كرة القدم وشغفها وانتشارها على الصعيد العالمي.