رئيس FIFA يرحب بمشاورات IFAB لتحسين سلوك اللاعبين قبيل انطلاق بطولة كأس العالم FIFA 2026™

رئيس FIFA، جياني إنفانتينو يشدد على أهمية "حماية احترام اللعبة"

تقديم مقترحات بشأن تدابير مواجهة السلوك التمييزي بحلول 30 أبريل/نيسان 2026

من المقرر تطبيق الإجراءات قبل انطلاق بطولة كأس العالم FIFA 2026™ في 11 يونيو/حزيران لضمان "السلوك المحترم جدًا من جانب الجميع داخل الملعب وخارجه"

رحب رئيس FIFA جياني إنفانتينو بقرار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) بدراسة كيفية تحسين سلوك اللاعبين وزيادة الاحترام لحكام المباريات قبل انطلاق بطولة كأس العالم FIFA 2026™.

ففي الاجتماع العام السنوي الأربعون بعد المائة في هينسول، ويلز، وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) على تنفيذ عملية تشاور لوضع تدابير تغطي نطاقين: الأول هو عندما يقرر اللاعبون من أحد الجانبين مغادرة أرض الملعب كعمل احتجاجي على قرار الحكم أو قيام مسؤولي الفريق بالتحريض على مثل هذا الإجراء، والثاني هو عندما يغطي اللاعبون أفواههم عند الاقتراب من الخصوم أثناء المباريات. وبعد عملية التشاور، سوف تُقدَم المقترحات بحلول 30 أبريل/نيسان 2026، أي قبل وقت كافِ من المباراة الافتتاحية لكأس العالم FIFA القادمة في 11 يونيو/حزيران 2026.

وقال رئيس FIFA: "أعتقد أنه من المهم – وقد ناقشنا هذا الأمر – أن نحمي احترام اللعبة". "احترام كرة القدم، واحترام مسؤولي المباراة، واحترام الحكام، واحترام الجمهور. وفي هذا الصدد، يُعد سلوك اللاعبين والمدربين أمرًا بالغ الأهمية جدًا. إنهم قدوة للأطفال، وللمجتمعات حول العالم، وبالتأكيد، يجب عليهم التصرف بطريقة تليق بذلك. ولهذا السبب، عندما يتعلق الأمر بحوادث مثل العنصرية والتمييز، لن نسمح للاعبين بتغطية أفواههم عند التحدث إلى الخصم بعد الآن.

“"كما أننا لن نسمح أيضاً للاعبين أو المدربين بالانسحاب من أرض الملعب لمجرد الاختلاف مع قرار الحكم. هذا لا يمكن أن يحدث. يجب احترام الحكم. يجب احترام قرارات الحكم في جميع الأوقات، من اللاعبين والمدربين، ولهذا سيُقدَم اقتراح بحلول 30 أبريل/نيسان، حتى نتمكن من اتخاذ القرارات قبل كأس العالم FIFA. وخلال كأس العالم FIFA، سنشهد بطولة رائعة وسيسودها الاحترام المتبادل بين الجميع داخل الملعب وخارجه."

كما استند الاجتماع إلى التدابير التي تم تبنيها على مدار الـ 12 شهرًا الماضية لتسريع اللعب وتقليل إضاعة الوقت. فقد توسع نطاق التغيير في قوانين اللعبة، الذي أدخل عدًا تنازليًا لمنع حراس المرمى من الاحتفاظ بالكرة لفترة مبالغ فيها، ليشمل رميات التماس وركلات المرمى. كما سيُمنَح الحكام الآن خيار منح رمية تماس متأخرة إلى الخصم أو منح الخصم ركلة ركنية كعقوبة لركلة المرمى المتأخرة.

ويجب على اللاعبين البدلاء الآن مغادرة الملعب في غضون 10 ثوانٍ من إخطارهم بالتبديل – وعدم القيام بذلك يعني أنه لن يُسمح للاعب البديل بدخول أرض الملعب حتى التوقف الأول بعد مرور دقيقة واحدة من وقت المباراة. كما يتطلب تقييم أو علاج اللاعب المصاب في الملعب مغادرة اللاعب المعني للملعب لمدة دقيقة واحدة.

بالإضافة إلى إجراء تعديل على بروتوكولات نظام تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR). حيث سيُسمَح الآن لتقنية VAR بمساعدة الحكام في حالات البطاقات الحمراء الناتجة عن بطاقة صفراء ثانية خاطئة بشكل واضح؛ وفي حالات الخطأ في تحديد الهوية عندما يعاقب الحكم الفريق الخطأ على مخالفة تؤدي إلى إظهار بطاقة حمراء أو صفراء للاعب الخطأ؛ وستكون للمسابقات الفردية صلاحية استخدام تقنية VAR في حالة الركلة الركنية التي من الواضح أنها مُنِحت بشكل خاطئ، شريطة أن تتم المراجعة على الفور ودون تأخير إعادة بدء اللعب.

هذا وقد صرح بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في FIFA، بشأن التعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ عالمياً في 1 يوليو/تموز 2026، مع إمكانية تطبيقها في المسابقات الفردية التي تبدأ قبل ذلك التاريخ: "لقد كان اجتماعاً مثيراً للاهتمام وهاماً جدًا، حيث طُرحت العديد من المواضيع على الطاولة. وقد قررنا المضي قدماً في مسار محاولة جعل اللعبة أكثر نزاهة، والحفاظ على إيقاع أسرع للمباريات، وتخليص اللعبة من أي تعطيل."

