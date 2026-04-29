رئيس FIFA يُشيد بالتزام اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم بتطوير اللعبة: "اتحاد قاري شهد تحوُّلاً لافتاً"

ألقى رئيس FIFA كلمة أمام الدورة العادية الـ 32 لكونغرس اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم المنعقِد في مدينة فانكوفر الكندية

تدور حالياً منافسات النسخة الأولى من دوري المحترفين في أوقيانوسيا المقام بفضل دعم FIFA

سيُمثِّل منتخب نيوزيلندا قارة أوقيانوسيا في بطولة كأس العالم FIFA 2026™

خلال الكلمة التي خاطب بها الدورة العادية الـ 32 لكونغرس اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم المنعقِد في مدينة فانكوفر الكندية، أشاد رئيس FIFA جياني إنفانتينو بـ "اتحاد قاري شهد تحوُّلاً لافتاً" بفضل ما يبذله من جهود لتطوير كرة القدم في المنطقة وقدرته على تجاوُز مجموعة من التحديات التي تواجهه.

كما استحضر الرحلة التي قام بها عام 2023 وكانت له فيها محطات في كافة الاتحادات الوطنية الأعضاء المنضوية تحت مظلة اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وتوجّه بالشكر إلى رئيس الاتحاد القاري لامبرت مالتوك، وإلى أمينه العام المنتهية ولايته فرانك كاستيّو، وإلى الاتحادات الوطنية الأعضاء على ما كل الجهود المبذولة للنهوض باللعبة في فئتي البراعم وكرة القدم الاحترافية.

“وقال رئيس FIFA: "التعقيدات... المسافات، حتى ضمن الدولة الواحدة، وبين الجزر المختلفة، وتعقيدات السفر من مكان لآخر، وإمكانية إقامة بنية تحتية في مناطق تفتقر للموارد، أو ذات موارد محدودة، كلها عوامل توجَّب عليكم تجاوزها في سبيل تنظيم كرة قدم".

وأردف قائلاً: "وها أنتم اليوم اتحاد قاري شهد تحوُّلاً لافتاً، ولا يقتصر على امتلاك مقر رائع، وإدارة ممتازة، بل تنظّمون كذلك مسابقات للشباب والفتيات والفتيان والسيدات والرجال على أعلى مستوى، وفي فئتي الأندية والمنتخبات".

كما أعرب إنفانتينو عن فخره بانطلاق النسخة الأولى من دوري المحترفين في أوقيانوسيا بمشاركة ثمانية أندية من سبعة اتحادات وطنية، علماً أن FIFA قدّم دعمه لاتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم وللدوري في مجال التخطيط الاستراتيجي وتنظيم ورشات عمل متخصصة في مجالات الحوكمة والتطوير التجاري وتسجيل اللاعبين والتواصل، وذلك في إطار خطة أوسع لنشر المقارَبات الاحترافية في منطقة المحيط الهادئ.

وعن ذلك، قال إنفانتينو: "إني فخور بالمساعدة والمساهمة التي يُقدِّمهما FIFA ضمن هذا المشروع، والذي يُمثِّل تحوُّلاً جذرياً لكرة القدم في أوقيانوسيا، وهو ما من شأنه أن يُتيح أمام الجميع الفرصة للعب كرة القدم على مستوى الاحتراف... هذا بالإضافة إلى مخطط تطوير كرة القدم (و)الأكاديميات التي نؤسسها معاً في دول المنطقة".

يُذكر أن نيوزيلندا ستُمثِّل اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم في كلٍّ من كأس العالم FIFA 2026™ وكأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™، مع إمكانية تأهل بابوا غينيا الجديدة إلى العرس الكروي العالمي للسيدات عبر منافسات الملحق. كما أشاد رئيس FIFA بمشاركة كاليدونيا الجديدة في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم FIFA 2026، والذي شهد إقصاء الدولة الأوقيانوسية إثر خسارة مشرِّفة أمام جامايكا بهدف دون رد في الدور نصف النهائي.