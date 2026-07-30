جياني إنفانتينو يقول إن الشركة التابعة المقترحة التي تسمى FIFA Forward Enterprise ستوفر قيمة تجارية أكبر لمسابقات FIFA

ستساهم الشركة في دعم التنمية، مما يؤدي إلى بناء المزيد من الملاعب، ووجود منتخبات وطنية أقوى، وفرص أكبر للاعبات الشابات، واستثمارات أكبر في كرة القدم النسائية على مستوى العالم.

رئيس FIFA يقول إن الاقتراح "فرصة وليس التزامًا".

قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو إن إنشاء شركة FIFA Forward Enterprise (FFE) المقترحة يمثل فرصة ذهبية لزيادة تطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم بشكل كبير.

وأكد السيد إنفانتينو أن المشروع لا يزال في مرحلة التشاور وأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بتنفيذه بعد، وقال إنه سيؤدي إلى زيادة الاستثمار في ملاعب كرة القدم، وتشكيل منتخبات وطنية أقوى، وتوفير فُرص أكثر للاعبين واللاعبات الشباب في جميع أنحاء العالم لتطوير مسيرتهم الرياضية.

رئيس FIFA يُصرّح للاتحادات الأعضاء بأن الشركة الجديدة التابعة لـ FIFA ستكون "فرصة ذهبية" لتعزيز تطوير كرة القدم 02:50

وفقًا لصلاحياتها، تبحث إدارة FIFA فكرة دمج الحقوق التجارية لـ FIFA – والتي تشمل البث، والرعاية، والتراخيص، والتذاكر، والضيافة، والمشاريع الجديدة – مع التنفيذ التشغيلي لبطولات FIFA من خلال إنشاء شركة FFE.

في حال الموافقة على المشروع، سيرتفع تمويل برنامج FIFA Forward من 8 ملايين دولار أمريكي لكل اتحاد عضو في دورة 2023-2026 إلى 20 مليون دولار أمريكي لدورة 2027-2030، ليصل إجمالي التمويل إلى أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي عبر جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا، وذلك بفضل الإيرادات التجارية الإضافية التي من المتوقع أن تحققها شركة FFE. سيكون لكل اتحاد عضو أيضًا خيار الوصول إلى 20 مليون دولار أمريكي إضافية من خلال برنامج FIFA Fast Forward، ليصل إجمالي التمويل المحتمل إلى 40 مليون دولار أمريكي لكل اتحاد عضو في دورة 2027-2030.

“(FFE) قال السيد إنفانتينو، وهو يستعرض تفاصيل الاقتراح: "ستتولى شركة FFE ببساطة تسويق وتنظيم جميع البطولات التي يملكها FIFA، إلى جانب الرعاية والبث والترخيص والمشاريع الجديدة لصالح اتحادات FIFA الأعضاء الـ 211؛ مع الاستفادة من قيمة تجارية لم تُستغل من قبل."

"زيادة الإيرادات التي تعود إلى الاتحادات الأعضاء تعني المزيد من الاستثمار في ملاعب أفضل، وفرق وطنية أقوى، ومزيد من الفُرص للفتيات والفتيان الصغار في جميع أنحاء العالم."

كما أكّد رئيس FIFA أن الاقتراح لن يُنفَذ إلا بموافقة الاتحادات الأعضاء. وقال: "إن هذا جزء من عملية ديمقراطية – عملية تشاورية – وقبل كل شيء، هو فرصة وليس التزامًا، وكما قلتُ، فإنه يمثل بداية هذه العملية التشاورية." "إذا، وفقط إذا، تمت الموافقة على المقترح من قبل أغلبية الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا ومجلس FIFA، فستكون الشركة الفرعية المقترحة مملوكة لـ FIFA وتحت سيطرتها تُوحِّد وتُدمَج فيها الأعمال التجارية لـ FIFA وعمليات تنظيم البطولات."

بشكل ملموس، ستستمر مرحلة التشاور بشأن FFE، التي بدأت يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو/تموز 2026، على مدى الأسابيع السبعة المقبلة. وقد دعا السيد إنفانتينو جميع اتحادات FIFA الأعضاء الـ 211 إلى طرح أي أسئلة وأفكار خلال تلك الفترة قبل أن يُطلب منها اتخاذ قرار بشكل ديمقراطي يفصل في الأمر.

هذا وقد شهدت إيرادات FIFA نموًا هائلًا خلال 10 سنوات من قيادة السيد إنفانتينو، وفي مارس/آذار 2026، اعتمد مجلس FIFA بالإجماع التقرير السنوي لعام 2025، بما في ذلك ميزانية إيرادات قياسية تبلغ 14 مليار دولار أمريكي متوقعة لدورة 2027-2030. لكن رئيس FIFA قال إن هناك إمكانيات وقدرات لم تُستغل بعد.

“وأضاف إنفانتينو: "لا يصل سوى جزء يسير للغاية من القيمة التجارية المتنامية لكرة القدم إلى أجزاء اللعبة التي هي في أمس الحاجة إليها. يتطلب تحقيق تلك القيمة خبرة إضافية ورؤية أعمق تختلف عن إدارة وتطوير الرياضة. إنها فرصة ذهبية لتسريع تطور اللعبة على مستوى العالم."

سيشكل إنشاء شركة FFE الخطوة المنطقية التالية في مسار تحول FIFA الذي بدأ بانتخاب السيد إنفانتينو في فبراير/شباط 2016، والذي وفر بالفعل فُرص لعب أكثر للاتحادات الأعضاء ومستويات قياسية من الاستثمار.

وقال رئيس FIFA: "مهمتنا هي ضمان عدم تخلف بعض الدول عن ركب تقدم كرة القدم، بل نسعى لتطور الجميع في نفس الوقت. إن للعبتنا قيمة تجارية حقيقية لم نستغلها بعد، ويتطلب إطلاقها كيانًا تجاريًا متخصصًا ومُوجَّهًا."

وأضاف أن هيئات رياضية أخرى، بما فيها رابطات الدوري المحلية في أوروبا، اتخذت الخطوات ذاتها بنجاح كبير. وقال: "لم تتراجع أيٌّ منها عن هذه الخطوة".

"لقد استثمر FIFA في كرة القدم في مناطق من العالم تجاهلها الجميع سابقًا، وأثبتنا أن ذلك ممكن. إذا رغب أي اتحاد في تسريع وتيرة مشروع أو نشاط معين مثل ملعب أو مركز تدريب أو أي احتياج محدد، فإن برنامج FIFA Fast Forward الجديد كليًا يتيح خيار الحصول على ما يصل إلى 20 مليون دولار أمريكي إضافية، وعلى الفور."