2023، عام استثنائي لمسابقات وفعاليات FIFA

نظرة إلى عام 2023 مثير على مستوى مسابقات FIFA

أحداث كبرى للتحضير للمستقبل

أرقام قياسية عديدة داخل الملعب وخارجه

كان عام 2023 مثيراً بشكل خاص لعشاق المستديرة الساحرة ولاعبي كرة القدم حول العالم. فبعدما كان مسك ختام عام 2022 تتويج مذهل للأرجنتين بكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢، كانت الأشهر الـ 12 الموالية مثمرة أيضاً بالنسبة لـ FIFA الذي نظم سلسلة من الفعاليات والبطولات التي ستظل خالدة في التاريخ.

بدءاً من جوائز The Best FIFAوحتى كأس العالم للسيدات، بما في ذلك كونغرس FIFA وكأس العالم تحت 20 سنة وكأس العالم تحت 17 سنة وكأس العالم للأندية FIFA، يستعرض Inside FIFA بعضاً من أجمل صفحات العام المنصرم.

جوائز The Best FIFA : ميسي وبوتياس في القمة

انطلق العام بقوة من خلال الاحتفال بأبطال عام 2022 في حفل توزيع جوائز The Best FIFA. وكما كان متوقعاً، خطفت الأرجنتين، بطلة العالم، الأضواء بنيل ليونيل ميسي لقب لاعب FIFA، وإيميليانو مارتينيز لقب حارس مرمى FIFA، وليونيل سكالوني لقب مدرب FIFA لكرة القدم للرجال.

وعلى مستوى السيدات، توجت الإسبانية أليكسيا بوتياس بجائزة أفضل لاعبة FIFA للمرة الثانية توالياً. كما تألقت إنجلترا بعد فوزها ببطولة أمم أوروبا للسيدات 2022، حيث تم تتويج ماري إيربس حارسة مرمى FIFA وسارينا ويغمان مدربة FIFA لكرة القدم للسيدات.

اكتشف القائمة الكاملة لجوائز FIFA الأفضل لكرة القدم لعام 2022 بالنقر أدناه.

The Best FIFA Football Awards™ 2022 / أليكسيا بوتياس 00:23

The Best FIFA Football Awards™ 2022 / ليونيل ميسي 00:42

كأس العالم للأندية بالمغرب : ريال مدريد يعزز رقمه القياسي

عزز ريال مدريد رقمه القياسي باعتباره النادي الأكثر نجاحاً في تاريخ كأس العالم للأندية FIFA بفوزه بلقبه السادس في البطولة التي جرت في المغرب. كان فوزهم على الهلال بنتيجة 5-3 هو النهائي الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم للأندية FIFA. كما شهد فوز ريال مدريد معادلة كارلو أنشيلوتي الرقم القياسي الذي حققه بيب جوارديولا بألقاب كأس العالم للأندية ثلاث مرات كمدرب. كما فاز أنشيلوتي بالبطولة سابقًا عام 2007 مع ميلان و2014 مع ريال مدريد.

ريال مدريد vs الهلال | نهائي | كأس العالم للأندية المغرب 2022™ | ملخص المباراة 02:00

كونغرس FIFA : إعادة الانتخاب والآفاق

يجمع كونغرس FIFA، وهو العمود الفقري لحوكمة كرة القدم العالمية، ممثلين عن الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً، كل عام، لمناقشة الرهانات الرئيسية واتخاذ قرارات استراتيجية بالنسبة لمستقبل كرة القدم.

وشهدت هذه النسخة الثالثة والسبعون إعادة انتخاب جياني إنفانتينو بالتزكية لولاية جديدة على رأس FIFA بعد ولاية 2019-2022، التي تميزت بالعديد من النجاحات، بما في ذلك زيادة غير مسبوقة في الإيرادات، مصحوبة باستثمارات قياسية لتطوير كرة القدم، وإحراز تقدم كبير في ما يتعلق بالحوكمة الرشيدة والشفافية.

وفي كلمته بالمناسبة، قدم الرئيس 11 وعداً لضمان مستقبل كرة القدم العالمية، مجدداً التأكيد على التزامه بدعم النمو السليم لكرة القدم على المستوى العالمي، من خلال برامج تطوير طموحة، تهدف إلى مساعدة كل اتحاد عضو على استغلال إمكاناته بشكل كامل، فضلا عن تعزيز قيم النزاهة والتنوع والشمول.

كونغرس FIFA الـ73 l المقدمة 02:27

كأس العالم تحت 20 سنة FIFA : لقب أول لأوروغواي

أشاد رئيس FIFA جياني إنفانتينو بالأرجنتين على استضافتها لكأس العالم تحت 20 سنة FIFA™ بعد حضوره المباراة النهائية والتي شهدت تغلّب أوروغواي على إيطاليا بين جنبات ملعب لا بلاتا. وقد منح هدف الفوز الدراماتيكي في الدقيقة 86 من لوتشيانو رودريجيز أوروغواي أول لقب عالمي تحت 20 سنة في تاريخها الكروي الفخور. وقد شهدت البطولة مشاركة 24 منتخباً، حيث تقرّر أن تستضيفها الأرجنتين قبل حوالي شهر من موعد انطلاقها في 20 مايو/أيار. وحضر المباراة النهائية كذلك حوالي 400 طفل وشاب وشابة من مجموعتين تمثلان جمعية "أندار" المدنية ومؤسسة "ديفينسوريس ديل تشاكو"، اللتين كانتا من المستفيدين من برنامج مجتمع مؤسسة FIFA، وهو عبارة عن مبادرة عالمية تدعم المجموعات المحلية التي تضع كرة القدم في قلب مشاريعها الاجتماعية.

أوروغواي v إيطاليا | النهائي | كأس العالم تحت 20 سنة الأرجنتين 2023™ | أبرز لحظات المباراة النهائية 02:00

كأس العالم للسيدات FIFA : نمو مطّرد

كانت النسخة التاسعة من كأس العالم للسيدات FIFA، التي نظمتها أستراليا ونيوزيلندا، ناجحة بكل المقاييس، بل وحطمت جميع الأرقام القياسية. فقد شهدت هذه النسخة، الأولى التي تقام في إحدى دول النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، مشاركة 32 منتخباً بدلاً من 24 كما كان عليه الحال سابقاً. وعلى الرغم من هذه الزيادة، شهدت المنافسة توازناً كبيراً مع مواجهات مثيرة، مكنت من تسليط الضوء على القوى الناشئة والمواهب الجديدة.

وفي هذا المشهد الأكثر انفتاحاً وتنافساً من أي وقت مضى، برز بطل غير مسبوق، ألا وهي إسبانيا التي انتصرت على إنجلترا في المباراة النهائية. وأقيمت المباريات الـ 64 في ملاعب ممتلئة، حيث حققت نسبة الحضور الجماهيري مستويات غير مسبوقة، كما حظيت جودة التنظيم في البلدين المضيفين بإشادة كبيرة. وتميزت بطولة كأس العالم للسيدات أيضاً على المستويين الثقافي والمجتمعي مع التركيز بشكل خاص على التنوع والشمول.

أسبانيا - إنجلترا، المباراة النهائية: كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023™ 02:00

أولغا كارمونا: سيخلدنا التاريخ 02:39

كأس العالم تحت 17 سنة FIFA : إبراز مواهب الغد

بعد أربع سنوات من الغياب بسبب جائحة كوفيد-19، التي تسببت في إلغاء نسخة 2021، عادت بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA هذا العام في إندونيسيا. وكالعادة، قدمت هذه البطولة منصة فريدة للمواهب الشابة الناشئة، بما يمهد الطريق لنجوم المستقبل في كرة القدم العالمية.

وشهدت البطولة، التي أوفت بكل وعودها من حيث الأداء والتنافس، فوز ألمانيا في المباراة النهائية على فرنسا وإضافة لقب غير مسبوق إلى خزانتها. وبحصولها على المركز الثالث على منصة التتويج، أثبتت مالي مرة أخرى تميزها على مستوى التكوين، بعد فوزها بالمركز الرابع في نسخة 2015 والمركز الرابع في 2017.

ومن أجل تنمية مواهب الغد، نظم FIFA، كما في كل عام، بطولة النجوم الزرقاء/ كأس FIFA للشباب في زيوريخ.

نهائي كأس العالم تحت 17 سنة 2023™ | ملخص النهائي 02:00

كأس العالم للأندية FIFA : مسك الختام

استمتع عشاق المستديرة الساحرة في اختتام هذا العام 2023 بمتابعة نخبة أندية كرة القدم العالمية في المملكة العربية السعودية. ومرة أخرى، عانق بطل غير مسبوق المجد بتحقيق مانشستر سيتي تتويجه الأول في هذه المسابقة. فبعد عام تميز بثلاثية تاريخية تضمّنت الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا، وقّع رجال بيب جوارديولا على العلامة الكاملة في مسار متميز برصيد سبعة أهداف دون أن تهتز شباكهم في مباراتين.

مانشستر سيتي ضد فلومينينسي | نهائي | كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023™ 02:00

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