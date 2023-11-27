FIFA يحتفظ بمكانته ضمن أفضل المؤسسات الرياضية الدولية بحسب تصنيف معايير الحوكمة

التقرير السنوي السادس الصادر عن رابطة الاتحادات الرياضية الدولية للألعاب الأولمبية الصيفية (ASOIF) يصنِّف FIFA مجدداً ضمن المستوى الأعلى (A1)

حقق FIFA أعلى مجموع نقاط في تاريخ التقرير، معززاً رصيده بست نقاط مقارنة بالنسخة السابقة التي صدرت عام 2024

نوّهت الرابطة على وجه الخصوص بالتزام FIFA بموضوع المساواة بين الجنسين وبجهوده لرفع معايير الحوكمة لدى الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ 211

بموجب التقرير السادس الصادر عن رابطة الاتحادات الرياضية الدولية للألعاب الأولمبية الصيفية (ASOIF) مرة كل سنتين والذي تُجري فيه تقييماً شاملاً لمعايير الحوكمة، صُنِّف FIFA ضمن المستوى الأعلى (A1) في فئة المؤسسات الرياضية الدولية.

إذ سبق لـ FIFA أن احتل نفس هذا التصنيف المتقدم في إصدارات 2020 و2022 و2024، فقد عززت الهيئة الناظمة لشؤون كرة القدم الدولية مكانتها في الإصدار الأحدث بست نقاط بموجب تقييم أجراه خبراء الرابطة على 36 اتحاداً رياضياً وشمل 60 مؤشراً منها الشفافية، والنزاهة، والديمقراطية، والتنمية والاستدامة، وآليات التحكُّم.

وكان FIFA واحداً من 14 اتحاداً رياضياً بلغ هذه الفئة الأعلى من التصنيف، إذ حصد 218 نقطة (من أصل 240) وهي أفضل نتيجة يحققها. وقد شهد تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم تحسناً في الفئات الخمس السابقة إثر تقييم ذاتي خضع لمراجعة وتدقيق شركة I Trust Sport الاستشارية المتخصصة في الحكومة الرياضية.

وقد خلُص تقرير الرابطة إلى أن FIFA قدَّم "أداءً متسقاً في كافة المجالات التي يغطيها التقييم"، ونوّه على وجه الخصوص بـ "الجهود الجديدة والمستمرة في مجالات المساواة بين الجنسين، ولا سيما تلك المبذولة لزيادة عدد السيدات في المراكز القيادية ضمن لجانه ولدى الاتحادات الوطنية الأعضاء، بالإضافة إلى المشروع الجاري تنفيذه لتحليل فارق الأجور بين الجنسين".

كما أشارت رابطة الاتحادات الرياضية الدولية للألعاب الأولمبية الصيفية إلى "الجهود المهمة لرفع معايير الحوكمة لدى الاتحادات الوطنية الأعضاء، ولا سيما برنامج FIFA التنفيذي المعني بالحوكمة الرشيدة".